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3歲男童疑遭餵毒 送醫搶救中
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連續PO文痛批台大醫院「虐殺」 醫生被判刑

2017-01-03  13:09

〔記者張文川／台北報導〕台北市沈姓開業醫師，4年前母親因腹瀉、嘔吐，住進台大醫院23天後卻宣告不治，他認為台大醫術不佳、郭姓醫師「仇視外省人」，連續上網在臉書PO文痛批台大「猶如角頭老大虐殺母親」；台北地院今依誹謗罪判決沈男5月有期徒刑，得易科罰金15萬元。可上訴。

沈醫師否認犯行，堅稱是基於自身專業，對公共議題發表評論，法院調查後認定，台大醫院的治療並未失當，沈身為醫生，因自身發生醫療糾紛，竟輕率上網散布貶損同行醫生名譽，惡性非輕，考量他動機是因喪失至親而悲憤發文，依法判刑。

判決指出，2012年12月3日，沈醫師的89歲老母親上吐下瀉、呼吸困難，被送往台大急診室救治，隔天轉入加護病房，由郭姓醫師主治，住院治療23天後，終回天乏術，沈母因腸阻塞、腹腔感染，於同月24日宣告不治。

沈醫師質疑台大治療不當，此後2年多，他在自己臉書長期發文指控郭醫師等台大人員「仇視外省人」，還稱醫院為了賺取健保業績，對病患強灌藥品，事後還湮滅證據，「像角頭老大虐殺母親」；郭醫師和醫院不堪其擾，卻見郭男無停筆之意，認為郭男言論已嚴重影響醫院聲譽，才對沈提出誹謗告訴。

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  • 沈姓醫師連續上網在臉書PO文痛批台大醫院，台北地院依誹謗罪判決5月有期徒刑，得易科罰金15萬元。可上訴。圖與本新聞無關。（情境照）

    沈姓醫師連續上網在臉書PO文痛批台大醫院，台北地院依誹謗罪判決5月有期徒刑，得易科罰金15萬元。可上訴。圖與本新聞無關。（情境照）

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