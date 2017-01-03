瓦斯機突冒火球燒傷廚師 業者判賠
2017-01-03 12:38
〔記者溫于德／台北報導〕陳姓男廚師在北市經營自助餐，經能源公司推銷，在店內裝設瓦斯機，怎知男子使用後自稱發生瞬間火團3秒，導致受有嚴重2級燒傷以及精神上的損害；男子認為，全因瓦斯機及補充液設計不當導致身心靈受損，向瓦斯機公司劉姓總經理求償50萬元。台北地方法院認為，陳男求償有理，今判劉男須賠30萬元，仍可上訴。
判決提到，陳男除主張自己身心靈受傷外，也提出中華工商研究院的鑑定研究報告書，指該公司的瓦斯機和補充液，除未有現代科技或專業水準可合理期待安全性，也沒警告標示及緊急處理危險方法；他認定，劉姓總經理負責產品設計、研發和製造，應承擔設計不當過失所造成的損害賠償，因此提告求償。
劉姓總經理則辯，依照過往經驗若事故發生爆炸，大火燃燒廚房，現場應是滿目瘡痍或凌亂不堪；但公司派員工前往查看，廚房卻是整齊，廚具、瓦斯機與補充液均屬正常，且外觀看不出有發生過爆炸，事發當天陳也未向消防局報案，情況有違常理，不須賠償。
再者，劉另對於陳在存證信函提到，「冒出一大團火燃燒整個廚房...造成本人兩腳嚴重灼傷」，再參照陳的診斷證明書提到「雙下腿二度燙傷」，認為告訴人顯然有扭曲事實的嫌疑，再度強調沒有責任負擔賠償金。
法院表示，產品設計不良確實造成陳男皮肉受傷、精神上損害，但他要求金額過高，審酌後今判劉男須賠30萬元。
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