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幸安國小火警 警初勘未見有汽油彈被丟擲狀況

2017-01-03  12:18

〔記者邱俊福／台北報導〕台北市幸安國小左側機車棚，今天上午10時30分許，傳出遭丟擲汽油彈，火勢迅速延燒，警消獲報趕抵現場，立即疏散1522名師生，並撲滅火舌，共燒毀8輛機車，幸無人傷亡，警方初步勘查未見有汽油彈被丟擲狀況，至於真正起火原因正由消防局火場調查科人員詳細勘查中。

這起火警發生後，轄區北市警大安分局派鑑識人員與消防局火場調查科人員也到場勘查失火原因，且也引起市政府的高度重視。警方經初步勘查，現場沒有發現有汽油彈所留下的玻璃等跡證。

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  • 台北市幸安國小左側機車棚，今天上午10時30分許，傳出遭丟擲汽油彈，但警初步勘查未見有汽油彈被丟擲。（記者方賓照攝）

    台北市幸安國小左側機車棚，今天上午10時30分許，傳出遭丟擲汽油彈，但警初步勘查未見有汽油彈被丟擲。（記者方賓照攝）

  • 副市長陳景峻前往了解。（記者方賓照攝）

    副市長陳景峻前往了解。（記者方賓照攝）

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