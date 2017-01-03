幸安國小火警 警初勘未見有汽油彈被丟擲狀況
2017-01-03 12:18
〔記者邱俊福／台北報導〕台北市幸安國小左側機車棚，今天上午10時30分許，傳出遭丟擲汽油彈，火勢迅速延燒，警消獲報趕抵現場，立即疏散1522名師生，並撲滅火舌，共燒毀8輛機車，幸無人傷亡，警方初步勘查未見有汽油彈被丟擲狀況，至於真正起火原因正由消防局火場調查科人員詳細勘查中。
這起火警發生後，轄區北市警大安分局派鑑識人員與消防局火場調查科人員也到場勘查失火原因，且也引起市政府的高度重視。警方經初步勘查，現場沒有發現有汽油彈所留下的玻璃等跡證。
相關影音
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 店家為天價烏魚膘道歉 受害者現身再打臉
- 阿里山森林鐵路恐「斷炊」 面臨存廢危機
- 獲聘國策顧問 胡清嫻：為新住民發聲
- 苗縣「債」多也不怕 總預算連23年未刪
- 一例一休帶給企業不便 林伯豐籲6月後修法改善
- AV女優忘年會星光熠熠 網友：穿上衣服認不出
- 〈愛情隨堂考〉天啊 是我自作多情嗎?
- 媽媽外婆接連過世 莉亞公主女兒發文這樣說...
- 富邦「新兵」開訓 教練團達16人
- 巴西監獄暴動至少80死 數名囚犯慘遭斬首
- 傳中國將「斷三通」 我官員：台灣不須自亂陣腳
- 關山聽樂趣 向日葵花海「愛」告白
- 醫療顯示器打破德、日寡占 台廠迎接爆發期
- 台灣冬天好暖和？ 彭啟明：關鍵在大氣環流配置
- 髮絲有白點 竟把「髮鞘」當頭蝨
- Sony XZ搶客 送日本雙人遊機票
- 迎接2017曬辣肉 薔薔海島放風蜜臀
- 收假爆車潮 枋寮調撥車道紓解
- 《灣生》導演黃銘正看田中 「早有異狀 憂爺奶遭誤解」
- 一招辨別私菸劣酒 不踩雷
- 心情受波及 《灣生》奶奶怕被誤會是假的！
- NBA》朗度太難搞 衛冕軍也說NO
- 【第十二屆林榮三文學獎．小品文獎得獎作品輯】10之9 洪雪芬／紅豆湯
- 〈熱門族群〉英特爾、AMD晶片延後上市 主機板業蟄伏待起
- 不願被強迫穿毛衣 比特犬狠咬3主人
- 2年前即停產 斗六味全廠不受台灣康師父解散影響
- nba123╱老鷹加班啄馬刺 暴龍雙刃宰湖人
- 眷村文化保存發展 立委催生專法
- 台中國際機場揭牌 賀陳旦：爭取東南亞廉航維修整備
- 東海岸台11線 即起抓烏賊車
- 英超》穆里尼歐下半場變陣 曼聯2球力克西漢姆聯
- SMAP「最後一夜」同跨年 前成員也出席獨缺木村
- 〈熱門族群〉去年小股當家 連接器今年轉機股出頭天
- 德檢：逮捕意圖發動卡車攻擊嫌犯
- 高山甜柿產季撞期 價格變動大
- 網壇百大性感美女 齊娃摘后 、雙詹排57
- 《灣》書退錢? 遠流：若有標準願照辦
- 駱錦明父女攜手 「王道商銀」主攻數位金融
- 武界原民擋吉普車溯溪 爆衝突
- 雪炫拍21支廣告賺8.6億 得和AOA成員平分
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：幸安國小火警 警初勘未見有汽油彈被丟擲狀況
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分