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盜拿國庫支票付酒帳 天兵被判12年徒刑

2017-01-03  12:05

〔記者楊政郡／台中報導〕陸軍十軍團步兵302旅第五營預財士周信宏，拿國庫支票去付他在酒店的花費，業者大呼「真是天兵」，業者拿去兌現竟「存款不足」而曝光，檢警介入調查發現，周信宏經常光顧酒店入不敷出，利用營部對國庫支票管理鬆散，103年底至104年底，陸續侵占營部應支付給業者的款項6萬6000元，又以國庫支票支付他在「流行茶坊」消費8500元已遂、支付酒帳9萬6000元未遂，還查出處理相關業務，便宜行事偽造56張國庫支票金額約200萬元。台中地院合併判處12年徒刑，褫奪公權5年。

判決書指出，陸軍十軍團302旅步第五營的志願役士官周信宏，服役自102年9月至104年12月，從103年11月起，沉迷聲色場所，兩個月間就喝了5次，但入不敷出，104年8、9月竟囂張到在「流行茶坊」、「金麗都酒店」消費時以空白國庫支票填上金額後支付業者，前一張8500元順利兌現，後一張9萬6000元卻因「存款不足」遭退票，業者大呼前所未見，拿國庫支票付帳的天兵，而遭退票之後還懷疑是「國庫芭樂票」，不過周嫌得知「存款不足」，趕緊籌款補入國庫，但此事已經曝光。

判決書指出，周信宏（31歲）本是成功嶺302旅步第五營預財士（已勒令退伍），但從103年間，因營長與營輔導長調職，而新來長官又未注意，他負責的財務收支管理、國庫支票保管等業務太過鬆散，國庫支票的印章都都由周某同一人保管，本案還查出，他便宜行事偽開56張國庫支票，還好他是用來支付各項部隊雜支費用。

偽造習慣了，竟偽造2張拿去付付酒錢。104年8、9月間，周到流行茶坊喝酒，開8500元的國庫支票付錢；去年8月9日、13日、17日，9月26日與30日，到「金麗都酒店」喝了5次花酒，開9萬6000元國庫支票付帳。

不僅是開國庫支票付花酒錢，周信宏去年5月起，就因入不敷出，把部對向民間業者購買傳真機、投影機、桌子透明桌巾等採購費用，還要勞務支出等，依該付給業者的款項，從國庫領出後先侵占自己花用，事後曝光了，共侵占6萬6000元。

法官認為，審酌他坦承犯行，所侵占金額不高，家中有年邁老母、精神障礙的弟弟，判處12年徒刑、褫奪公權5年。

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  • 天兵竟盜國庫支票付酒帳，被判12年。（資料照，記者張瑞楨攝）

    天兵竟盜國庫支票付酒帳，被判12年。（資料照，記者張瑞楨攝）

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標題：盜拿國庫支票付酒帳 天兵被判12年徒刑


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