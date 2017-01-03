| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
寶寶過敏干擾睡眠 影響發育
 首頁 > 社會

危險家戶熱水器補助 竹市最高發3000元

2017-01-03  12:01

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市消防局表示，新竹地區因冬季風大，民眾使用瓦斯熱水器習慣緊閉門窗，容易發生一氧化碳中毒案件，消防局上午召開「瓦斯安全暨防範一氧化碳中毒記者會」，公布持續推動「燃氣熱水器遷移或更換」補助專案，針對危險家戶補助最高3000元，106年共199戶，市長林智堅期盼民眾能夠重視居家瓦斯熱水器使用安全，家家戶戶可以平安過好年。

「一氧化碳無色無味，非常危險」林智堅表示，竹市風城的特性，讓民眾在冬季時常關閉門窗保暖，但有許多瓦斯熱水器列3級狀態者之高危險住戶，一旦通風不夠，就有一氧化碳中毒的可能，消防局為此加強冬季宣導，氣溫低於15℃時，前一天至回暖那天的每日晚間6點半、7點半、8點半等3個時段，消防局會透過LINE或簡訊，通知各社區大樓管委會廣播提醒住戶使用熱水器要注意通風，而消防隊員會到社區巷弄間廣播宣導，並在車身懸掛宣導布條，提醒民眾，讓宣導做得更落實。

消防局代理局長李世恭說，105年全國發生居家使用熱水器一氧化碳中毒案件共59件，造成3人死亡，新竹市消防局為徹底解決這個問題，自97年起至105年底進行全面性的家戶訪視後，發現許多民眾的熱水器雖然裝置在陽台，但卻加裝了採光罩或鋁門窗，原本室外的空間變成密閉的空間，加上晾曬衣物，容易通風不足，造成一氧化碳中毒，而根本解決之道是遷移或更換熱水器，熱水器補助專案自97至105年共計補助3319戶，政策實施以來，發現一氧化碳中毒案件已逐年減少，成效非常良好，而每年的績效也屢獲消防署評比為特優。

李世恭說，居家使用熱水器一定要保持環境的「通風」，也特別呼籲民眾使用熱水器時，若有頭昏、噁心、嗜睡等身體不適情況發生，請立即停止洗澡，打開通往室外的窗戶通風，並前往通風良好的室外環境，再打119電話求助。

廣告
  • 竹市危險熱水器補助3000元，消防局呼籲民眾使用熱水器注意通風。（記者蔡彰盛攝）

    竹市危險熱水器補助3000元，消防局呼籲民眾使用熱水器注意通風。（記者蔡彰盛攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 一氧化碳 中毒 熱水器
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤南瓜燉牛肉
家常菜✤蔥爆魚條
調味料下鍋有順序！
鋁箔紙洗排水孔？
轉寄

標題：危險家戶熱水器補助 竹市最高發3000元


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月3日‧星期二‧丙申年臘月初六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.