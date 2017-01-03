復合不成利剪狂刺 惡男持殺蟲劑灌殺前女友

2017-01-03 12:04

〔記者楊國文／台北報導〕男子彭武輝以「帶妳慶祝認識9周年」為由，尋求和前女友葉女復合不成，竟開車將騎車的葉女撞傷，再強灌殺蟲劑，並持利剪邊喊「殺死妳」、「刺死妳」等話狂刺她肩、腿等處後，企圖開車挾持離去，幸經葉女奮勇抵抗導致車輛失控撞上電線桿才脫困，最高法院審酌彭男和葉女已以70萬元和解，今依傷害等罪判他6月徒刑、緩刑3年定讞。

64歲男子彭武輝與59歲葉姓女子交往8年，雙方各有子女，102年2月間葉女主動提分手，但彭男仍百般糾纏，同年6月間，彭男不爽葉女拒接電話，開車將騎機車出門的葉女撞倒在地，當時葉女僅受輕傷也不想與彭男糾纏，並未報警。

但彭男仍不甘心，102年8月26日，彭男開車到葉女住處，在葉女騎車上班途中把人車攔下說「今天是我們認識9周年紀念日，帶妳吃飯慶祝！」葉女表態不願復合，還以「我要上班」為由回絕。

彭男裝可憐說「我很痛苦，希望妳回頭！」，打算拉葉女上車，因葉女不願上車，令彭男火冒三丈，從車內拿出以玻璃罐裝的殺蟲劑，欲強灌入葉女口中，幸葉女撥開未被灌毒，僅潑灑到身上，但彭男仍不罷手，跑回車內拿出一把剪刀狂刺葉女左邊肩部、腿部和臀部，葉女負傷後大叫「救命」、「殺人」，彭男為防止事跡敗露，將她推入副駕駛座，並以頭部朝下方式強壓著她，擬開車離去。

葉女奮力掙扎抵抗，導致彭男座車失控撞上路邊電線桿，葉女才趁機逃脫用手機向兒女求救，彭男見狀，騎葉女機車逃逸，仍被警方循線查獲。