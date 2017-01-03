北市幸安國小機車棚傳汽油彈火警 疏散1522名師生
2017-01-03 11:58
〔記者邱俊福／台北報導〕台北市幸安國小左側機車棚，今天上午10時30分許，傳出遭丟擲汽油彈，火勢迅速延燒，警消獲報趕抵現場，立即疏散1522名師生，並撲滅火舌，共燒毀8輛機車，幸無人傷亡。
轄區北市警大安分局目前派鑑識人員到場與消防局火場調查科人員勘查失火原因，到底是意外還是人為丟擲汽油彈。
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