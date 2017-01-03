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越女來台觀光 挑傳統市場扒竊作案

阮女在市場內犯案，過程被警方拍下。（記者曾健銘翻攝）

2017-01-03  11:42

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市新莊區宏泰傳統市場，去年12月接連傳出竊盜案，民眾、攤商的財物在人潮擁擠時不翼而飛，懷疑有扒手出沒，新莊警分局中港派出所立即成立專案小組，但因市場內人潮擁擠，追查困難，但警方鍥而不捨，昨日中午終於逮獲犯案的越南籍阮姓女子，清查後發現她共涉及6件竊盜案，據了解，去年12月她以觀光名義來台，一邊遊玩一邊當扒手，以為竊盜後回國就能遠走高飛，讓警方不禁調侃：「觀光之餘還不忘賺外快！」

警方調查，52歲越南籍阮姓女子，去年12月10日以觀光名義跟團來台遊玩，還居住台北市高檔酒店，原本旅行團已到台中遊玩，但阮女疑似為了要「賺旅費」，獨自留在台北犯案。

警方表示，日前因傳統市場竊盜案頻傳，警方加派人力至該市場巡邏，昨日中午12時許，警方巡邏時發現阮女走在市場內左右打量經過的民眾，直覺有異，遂一路尾隨蒐證。

阮女趁著人潮擁擠時緊貼在被害民眾身邊，趁隙扒走2位民眾的錢包，得手後食髓知味，又趁著攤商忙著招呼客人時偷走攤位上的手機，連犯3案，殊不知犯案過程全被警員拍下，警方立即上前查緝，當場人贓俱獲。

警方事後調查，阮女在元旦、2日犯下6起竊盜案，得手贓款近3萬元、2支手機，偵訊時阮女承認犯行，供稱來台遊玩因為缺錢跟手機，才會下手偷竊，警方訊後依竊盜罪嫌將她移送法辦，後續將追查有無其他共犯。

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  • 阮女（紫衣）的犯案過程全被警方拍下。（記者曾健銘翻攝）

    阮女（紫衣）的犯案過程全被警方拍下。（記者曾健銘翻攝）

  • 阮女（中）被移送法辦。（記者曾健銘翻攝）

    阮女（中）被移送法辦。（記者曾健銘翻攝）

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