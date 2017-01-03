狼刷開喇叭鎖性侵室友 佯稱「情侶吵架」還爆打她

2017-01-03 11:36

〔記者謝君臨／台北報導〕在外租屋要小心！30多歲蘇姓男子去年11月清晨以卡片刷開對門室友房門，不但性侵女子得逞，還將對方毆打成傷，事後竟若無其事前往超商上班，再偷走店內17多萬元跑路，警方循線將蘇男逮捕，他承認所為，辯稱酒後亂性，台北地檢署聲押蘇男獲准，今依加重強制性交、業務侵占罪嫌將他起訴。

檢警調查，蘇男與被害女子同住於北市中山區某分租套房，2人住所對門相望，因該層公寓均隔成套房、雅房出租，且房門僅有簡單的喇叭鎖，蘇男觀察一段時間後，於犯案前鎖定被害女子，趁對方隻身在家時潛入性侵得逞。

去年11月3日清晨4時許，蘇男發現被害女子獨自在家，以卡片刷開對方房門潛入，趁著女子熟睡時霸王硬上弓，女子驚醒反抗，卻被蘇男毆打致鼻青臉腫，當時隔壁室友聽見女子呼救，曾敲門詢問，但蘇男卻摀住女子口鼻，對外喊說是「情侶吵架」，待室友離去後繼續逞慾。

檢警發現，案發後蘇男離開住所，竟裝做若無其事前往超商上班，趁機搜刮店內營業所得，待下班後偷走逾17萬元潛逃，之後隨機入住大台北地區旅社，警方獲報後循線逮獲蘇男，將他依加重強制性交、業務侵占罪嫌送辦。

檢方庭訊時，蘇男坦承所為，辯稱當天喝了些酒，對於相關案情已不記得，因蘇男案發後仍前往超商上班並捲款潛逃，檢方懷疑他早已預謀犯案，有逃亡之虞，向法院聲請羈押蘇男獲准。

因被害女子檢具驗傷單提告，再加上蘇男證詞，且超商監視器也拍下蘇男犯案身影，檢方認定罪證確鑿，今將蘇男起訴。