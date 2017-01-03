網戀男友提變態分手條件 女友…竟告不了他
2017-01-03 11:27
〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名陳姓男子在臉書上不斷要求吳姓少女當自己的女友，雙方最後決定交往。但少女事後反悔，陳男便要少女拍攝洗澡照或讓他摸胸，才願分手，但少女拒絕。吳女指控，事後接到陳男恐嚇電話，要對家人或自己不利。檢察官認定，雙方在臉書上對談內容均無提及要對少女不利的語詞，且無證據證明陳男曾出言恐嚇，予以不起訴處分。
檢警調查，22歲陳姓男子在臉書上化名「王嘉興」主動加16歲吳姓少女為好友，隨後不斷要求要少女當他的女朋友，多次對談後，吳女勉強答應與陳男交往。事後，吳姓少女反悔，向陳男提出想法，但陳男卻向對方表示要賠償。
陳男在臉書上陸續要求吳姓少女要拍「洗澡照」、「親親」，甚至要揉胸，才願分手，但都被吳姓少女以「不行，變態」、「這太扯了，不行」。
吳姓少女向檢察官表示，去年4月1日接到陳男的電話，要求讓他親吻、撫摸胸部及性交，如果不接受，就對自己及家人不利。甚至出言恐嚇，給自己2個選項，一是犧牲自己保護家人，二是犧牲家人保護自己，令人感到恐懼。陳男則向檢察官表示，並沒有恐嚇吳姓少女。
檢察官認為，告訴人並未對該通電話錄音，只有一名林姓同學證明吳姓少女接到電話後通哭，但仍無法證明被告有恐嚇事實，予以陳男不起訴處分。
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