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保七員警眼尖 查獲號碼相同偽人民幣

保七第一大隊台東警勤室眼尖發現偽人民幣。（記者王秀亭攝）

2017-01-03  11:08

〔記者王秀亭／台東報導〕「紙幣號碼不可能相同。」台東市一汽車業務員日前帶著顧客給的人民幣訂金，台灣銀行台東警勤室副主管（保七警員）林文柱眼尖看見號碼疑似相同，攔下經銀行行員一同核對，紙質、透光浮水印、變色油墨都不對，成功查獲偽鈔案。

月底就是農曆年節，民眾到銀行兌換外幣頻率增，台灣銀行行員及保七警員都特別謹慎，林文柱說，台東地區平時拿人民幣兌換新台幣的民眾不多，一見宋小姐拿了20張要一次兌換，特別注意了一下，就看到其中2張人民幣號碼相同，隨即請行員吳癸億與真鈔核對，發現20張都是偽鈔，其中號碼重複的就有17張。

兌換錢幣的宋小姐說，該筆人民幣是客戶1個多月前訂購汽車所交付的訂金，不疑有它放入公司保險櫃裡，直到最近公司才交代他兌換成新台幣，想不到竟是偽鈔。

台灣銀行台東方行經理魏宗仁表示，偽造的人民幣折合台幣約9300元，台東分行上一次發現偽造人民幣是1個多月前，僅有1張，直接沒入。

台東警分局中興派出所接獲通報後，到場處理，交付訂金的李姓車主也到派出所說明，表示該筆錢是到中國遊玩時，在當地兌換，旅遊結束沒花完就帶回台灣，買新車時當訂金支付，台東警分局依偽造貨幣罪嫌移送台東地檢署偵辦。

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  • 偽人民幣有多組號碼相同。（記者王秀亭攝）

    偽人民幣有多組號碼相同。（記者王秀亭攝）

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標題：保七員警眼尖 查獲號碼相同偽人民幣


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