北市幸安國小疑被丟汽油彈 火災緊急疏散上千師生

2017-01-03 11:04

〔即時新聞／綜合報導〕台北市大安區仁愛路三段的幸安國小，今日上午10時左右，校內停車棚發生火災，校方緊急疏散上千名師生，消防隊員很快撲滅火勢，但有多輛機車已被焚毀。

根據《蘋果日報》報導，校方指出疑似是被丟擲汽油彈等易燃物品才會起火，而台北市消防局接獲報案後，連忙派出8輛消防車輛與24位消防員前往灌救，停車棚內的機車被燒得面目全非，未傳出有人員受傷。由於懷疑是有人縱火，校方目前也通報警方，進一步調查起火原因。（更新時間：11:16）