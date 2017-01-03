債務糾紛 內湖深夜停車場內聚眾砍人

2017-01-03 10:44

〔記者鄭景議／台北報導〕今（3）日凌晨1時許，北市內湖區安康路28號一處停車場上，有兩方人馬共13人因1萬2000元的債務糾紛，進行談判，借錢方與欠錢方在談判過程中，一言不合大打出手，拿出藏好的西瓜刀、信號彈與辣椒水互相攻擊，造成2名男子背部遭砍傷、一名男子手指受傷；內湖警方接獲通報後出動快打部隊立刻趕往現場，將9名犯嫌帶回派出所，3名受傷的犯嫌則送往三軍總醫院做急救，另還有一名借錢的鄒嫌則還在逃。

警方表示，會引爆這起債務糾紛主因是鄒嫌與一名謝姓犯嫌借了1萬2000元，卻遲遲不還，謝嫌不爽下四處放話，到處與朋友說鄒嫌跟他借了一大筆錢卻還不出來，讓鄒嫌也十分不滿，兩人遂說好在安康路上的停車場談判。

謝嫌與自己的好友馬嫌講了這件事後，馬嫌就幫謝嫌號召人馬，最後總計8人前去談判；鄒嫌則拜託好友王嫌帶人，總計也帶了5人前往停車場，兩方人分別乘民車或計程車到停車場，談判過程雙方互相叫囂，最後大打出手，造成謝嫌與一名孫嫌背部遭西瓜刀砍傷，一名饒嫌手指受傷，事主鄒嫌當場逃之夭夭，其餘人都被警方逮獲；兩方人馬被帶到分局後，都不願承認西瓜刀與信號彈是自己帶來的，僅有一名蘇嫌承認自己帶了辣椒水，其餘詳細案情還有待警方進一步偵辦。