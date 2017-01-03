疑因騎車衝撞警察被法辦 男子派出所前自焚亡

消防局鑑定人員仔細勘查起火位置。（記者張瑞楨攝）

2017-01-03 09:54

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市一名61歲擔任建築油漆工的廖姓男子，今（3）日清晨2時07分，持疑似甲苯的溶劑，在台中市第二分局永興派出所旁的警用機車停車位自焚身亡，留下一只空信封，封面寫著「國民黨不倒，台灣不會好」，警方初步調查，廖男去年4月騎機車交通違規，警方開罰單時，他拒收罰單並騎機車衝撞警察，依妨害公務罪嫌法辦，不久前發佈妨害公務罪通緝，自焚動機可能跟此案有關。

永興所值班員警是在今天清晨2時07分，先聽到「啊」的慘叫聲，又聞到嗆鼻燃燒味道，趕緊持滅火器撲滅火勢，但廖男已經死亡，警方發現陳屍地點旁，有一個空塑膠桶，桶子內裝信封與雨鞋等雜物，另有1個塑膠瓶與半瓶的藥酒，他在警用機車停車位，潑灑塑膠瓶內疑似甲苯的溶劑後自焚身亡，6輛警用機車被波及，2輛嚴重焚燬。

警方在他的遺物中，找到一張身分證影印本，聯繫其弟指認，但其弟無法確認死者身分，目前先以無名屍處理中，並通知消防局火調鑑定人員採證。

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