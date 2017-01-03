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情侶性交後跳樓 劈腿男：她一廂情願把我當男友

2017-01-03  10:23

〔即時新聞／綜合報導〕台北市和平東路三段發生25歲湯姓女子跳樓事件，湯女從事美髮業，單親撫養一名4歲兒子，並與27歲耿姓男子交往，但她發現耿男劈腿，2日早上7時在男方所居大樓輕生死亡。但耿男在接受警方訊問時仍強調，「是她一廂情願把我當男友！」

綜合媒體報導，湯女外型亮麗，多年前未婚懷孕，她一邊進修一邊在美髮店當學徒，終於成為一名美髮師，去年7月她認識從事保險業務的耿男，進而相戀交往，但耿男同時又有一名交往6年的女友，與前女友藕斷絲連。

湯女跨年夜與耿男在外吃飯，發現耿男與其他女子用LINE親暱聊天，氣得PO臉書控訴男友劈腿，並傳LINE給耿男稱，「你這樣我會想不開！我好想去死！」沒想到耿男回，「妳去死我會陪妳，大家做鬼有個伴！」沒想到湯女果真輕生。

案發後，耿男接受警方調查，供稱湯女1日晚前來他家攤牌談判，兩人酒後深談數小時並發生性關係，沒想到湯女竟趁他睡覺跑到頂樓跳樓，他向警方強調說，兩人只是普通朋友，「是她一廂情願！」

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  • 台北市和平東路三段2日早上發生女子跳樓案件。（資料照，記者姚岳宏攝）

    台北市和平東路三段2日早上發生女子跳樓案件。（資料照，記者姚岳宏攝）

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