| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
寶寶過敏干擾睡眠 影響發育
 首頁 > 社會

惡房東張淑晶學不乖？ 被爆新招詐騙外國遊客

2017-01-03  10:19

〔即時新聞／綜合報導〕被外界形容是「惡房東」的張淑晶，雖然目前官司纏身，但又被爆出使用新的詐騙手法，且對象還是外國來的遊客。

根據《民視新聞》報導，張淑晶在國際訂房網刊登精美廣告，吸引兩名馬來西亞籍遊客入住，張向兩人收取4500元費用，但另一頭卻用1200元訂下其它旅館，並在遊客抵達時謊稱沒房間，讓他們改為入住較低價的旅館。

張不但藉此賺取3000元價差，還找理由要求旅館退費，旅館業者則堅持不退，報警後張淑晶才放棄，但這樣的行為讓業者極度不滿，提到張訂房後入住的卻是外國遊客，且她們還付了高出實際價格的費用，「這邊要退錢，那邊也要收錢」，痛批張淑晶的行為根本是詐欺，

廣告
  • 張淑晶官司纏身，如今又被爆出誘騙外國遊客。（資料照，記者王定傳攝）

    張淑晶官司纏身，如今又被爆出誘騙外國遊客。（資料照，記者王定傳攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 張淑晶 惡房東 旅館
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤南瓜燉牛肉
家常菜✤蔥爆魚條
調味料下鍋有順序！
鋁箔紙洗排水孔？
轉寄

標題：惡房東張淑晶學不乖？ 被爆新招詐騙外國遊客


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月3日‧星期二‧丙申年臘月初六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.