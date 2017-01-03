惡房東張淑晶學不乖？ 被爆新招詐騙外國遊客

2017-01-03 10:19

〔即時新聞／綜合報導〕被外界形容是「惡房東」的張淑晶，雖然目前官司纏身，但又被爆出使用新的詐騙手法，且對象還是外國來的遊客。

根據《民視新聞》報導，張淑晶在國際訂房網刊登精美廣告，吸引兩名馬來西亞籍遊客入住，張向兩人收取4500元費用，但另一頭卻用1200元訂下其它旅館，並在遊客抵達時謊稱沒房間，讓他們改為入住較低價的旅館。

張不但藉此賺取3000元價差，還找理由要求旅館退費，旅館業者則堅持不退，報警後張淑晶才放棄，但這樣的行為讓業者極度不滿，提到張訂房後入住的卻是外國遊客，且她們還付了高出實際價格的費用，「這邊要退錢，那邊也要收錢」，痛批張淑晶的行為根本是詐欺，