| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
台北市幸安國小驚傳火警 緊急疏散上千師生 寶寶過敏干擾睡眠 影響發育
 首頁 > 社會

關西東光失智阿公走失 今早尋獲遺體

2017-01-03  09:39

〔記者黃美珠／關西報導〕去年12月29日下午走失的關西鎮東光里80多歲失智阿公今早7點左右被家人尋獲，但不幸已成1具冰冷遺體。

阿公親友們說，阿公走失當天身上有6000元現金、手持鎌刀、腳穿雨鞋。

但是今天清晨被發現躺在離家數公里外、關西新富里老社寮附近某農場旁的水溝內時，只見他雙手抱身仰躺，卻不見現金、雨鞋及鎌刀，擔心他是不是遇到壞人才發生不幸。

新埔警分局獲報後封鎖現場展開調查。初步發現鎌刀放在阿公陳屍處旁草地，現場無任何可疑的打鬥痕跡外，阿公全身也無可疑外傷，但是褲鏈拉開。目前正深入調查、釐清中。

廣告
  • 家屬發現不幸往生的走失阿公彭秋生後報警處理。（記者黃美珠攝）

    家屬發現不幸往生的走失阿公彭秋生後報警處理。（記者黃美珠攝）

  • 家屬發現不幸往生的走失阿公彭秋生後報警處理。（記者黃美珠攝）

    家屬發現不幸往生的走失阿公彭秋生後報警處理。（記者黃美珠攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 失智 走失 遺體
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤南瓜燉牛肉
家常菜✤蔥爆魚條
調味料下鍋有順序！
鋁箔紙洗排水孔？
轉寄

標題：關西東光失智阿公走失 今早尋獲遺體


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月3日‧星期二‧丙申年臘月初六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.