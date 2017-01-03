關西東光失智阿公走失 今早尋獲遺體
2017-01-03 09:39
〔記者黃美珠／關西報導〕去年12月29日下午走失的關西鎮東光里80多歲失智阿公今早7點左右被家人尋獲，但不幸已成1具冰冷遺體。
阿公親友們說，阿公走失當天身上有6000元現金、手持鎌刀、腳穿雨鞋。
但是今天清晨被發現躺在離家數公里外、關西新富里老社寮附近某農場旁的水溝內時，只見他雙手抱身仰躺，卻不見現金、雨鞋及鎌刀，擔心他是不是遇到壞人才發生不幸。
新埔警分局獲報後封鎖現場展開調查。初步發現鎌刀放在阿公陳屍處旁草地，現場無任何可疑的打鬥痕跡外，阿公全身也無可疑外傷，但是褲鏈拉開。目前正深入調查、釐清中。
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