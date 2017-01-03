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無照看診又詐領健保費 醫院負責人及護理師被訴

2017-01-03  09:44

〔記者李立法／屏東報導〕在屏東縣經營一家小型醫院的許姓男子，涉嫌夥同醫院潘姓護理師假冒其他醫師名義填寫不實醫療報表，陸續向健保署詐領47萬多元健保給付，而且還涉嫌無照看診，屏東地檢署偵辦後，依違反醫師法等罪將許、潘2人提起公訴。

檢方調查，54歲許男及40歲潘女分別擔任醫院負責人和護理師，在101年間明知醫院並未實際為民眾做健康檢查，卻陸續假冒其他醫師名義為上千名民眾實施健康檢查，然後填寫不實的醫療報表向健保署詐領健保費。

檢方還查出許、潘2人並未領有合格醫師執照，卻擅自執行醫療業務，再假冒其他合格醫師的名義製作看診病歷，向健保署詐領健保給付，健保署查覺異狀向檢調舉報，經屏東地檢署著手偵辦後，認定2人觸犯醫師法、偽造文書及詐欺等罪，昨依法提起公訴。

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  • 無照看診又詐領健保費，醫院負責人及護理師被訴。示意圖與本文無關。（資料照，記者蔡孟尚攝）

    無照看診又詐領健保費，醫院負責人及護理師被訴。示意圖與本文無關。（資料照，記者蔡孟尚攝）

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