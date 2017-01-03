傳播妹沒錢付車費 到警局急討驗孕棒
2017-01-03 06:11
林姓傳播妹被逮時蹲在警所角落呢喃，一會哭、一會笑最後向警方自稱好像懷孕，要求要買驗孕棒。（記者王捷攝）
〔記者王捷／台南報導〕林姓女子與曾姓男友因為搭計程車沒付錢，因此被郭姓司機載到警所，經過警方盤查後交出5小包染有二、三級毒品的不明粉末，林女進入警所後神情怪異，蹲在角落呢喃，自稱下體與腹部疼痛，好像有懷孕的感覺，懷疑恍神時被硬上，向警方討驗孕棒，令警方不知該如何是好，訊後將林女與男友依毒品危害防制條例移送地檢。
21歲的林女在當傳播妹，與曾男從基隆搭火車在雲林下車，又在雲林攔下計程車到台南，林女自稱，她打算要到台南的醫院看臥病的父親，兩人到醫院探病後又搭計程車到火車站與藥腳拿藥，但因為沒錢付3千多元的車資，被司機載到警所報案。
郭姓司機氣得到對林女與曾男提告詐欺，不過最後林女的乾姊透過電話，向司機擔保會出面付清車資，郭姓司機才作罷。警方見林女眼神迷濛、神情怪異，請她交出手提包盤查，沒想到卻發現5小包不明粉末及一顆FM2搖頭丸，還有數10顆避孕藥，林女對此供稱，都是不知名的陌生男子拿給她的。
經搜查後林女還在恍神，穿短裙、露出底褲，蹲在警所角落呢喃，不時悄聲講電話，警方見狀斥喝要林女坐好，這時林女才小聲向警方說，吸毒時不知道發生什麼事，下體與腹部疼痛，好像有懷孕的感覺，希望警方幫她買驗孕棒，由於男友在旁邊，拜託警方幫她保密。
由於林女涉及毒品危害防制條例，警方認為林女使用驗孕棒不妥，要求林女等開完庭後再自行驗孕，訊後警方將林女與曾男依毒品危害防制條例移送地檢，並針對林女說詞進一步調查。
☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 巴西監獄暴動約60死 數名死者遭斬首
- 巴西監獄暴動 幫派血腥械鬥60死
- 共軍叫囂進犯》反制第一擊 由國防部長下令
- 自由廣場》《灣生回家》的虛構與真實
- 超商人事成本估增2成 傳週休二日不營業
- 《13期重劃遺址挖掘》地主負擔2.5億 議員認不合理
- 好萊塢地標字母變大麻
- 向天皇拜年 近10萬日人湧御前
- 01/03 各報重點新聞一覽
- 歐巴馬推特連續發文 細數8年政績
- 無懼再遭恐攻 土宣告堅持在敘作戰
- 上班一族1月徵文─百工心願
- 在深夜食堂遇見街貓鮑伯
- 紡織廠開在住宅區 飄絮吵20年
- 〈職場觀察員〉我沒企圖心，只想做好本分工作有錯嗎？
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Wu Den-yih mulling KMT chairperson bid: sources
- 自由廣場》〈金恒煒專欄〉錯了，不要賴給賴和！
- 泰國車禍25死
- 長榮颱風天硬飛 民航局︰強化起降作業
- 書劍集》二○一七年國際市場爭奪戰
- 斗六冬天蒼蠅爆多 疑肥料惹禍
- 〈熱門族群〉英特爾、AMD晶片延後上市 主機板業蟄伏待起
- Sony XZ搶客 送日本雙人遊機票
- 一線天溪谷景觀 遊客觀光秘境
- 〈台股青紅燈〉2017年漲漲漲？
- 施易男緣牽愛貓 新歌訴貓奴心
- Darren掃街鬧失蹤 獲認證小鮮肉
- 「大胃女王」萌梓吃出意外 呼吸困難急送醫
- 訂房網站設國外 法規難規範
- 深圳女網賽╱張凱貞爆冷 扳倒瑞士強敵
- 以總理尼坦雅胡遭貪污調查 警上門偵訊
- 與大成合作 賣進港澳中國
- 木柵路四、五段合併徵收 將開說明會
- 眼白長痣 小心病變成腫瘤
- 中市總預算刪2.08％、39億 雙創新高
- 台灣隊「趕集」 郭總嘆奔波苦
- 〈廢核救家園〉1兆日圓夢幻爐報廢 再花4兆硬搞
- 生活成本大幅提高 美國人負債 逼近金融海嘯前水準
- 海瑞摃丸從新竹菜市場紅到國際
- 陳克華 詩二首
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：傳播妹沒錢付車費 到警局急討驗孕棒
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分