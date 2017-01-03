傳播妹沒錢付車費 到警局急討驗孕棒

林姓傳播妹被逮時蹲在警所角落呢喃，一會哭、一會笑最後向警方自稱好像懷孕，要求要買驗孕棒。（記者王捷攝）

2017-01-03 06:11

〔記者王捷／台南報導〕林姓女子與曾姓男友因為搭計程車沒付錢，因此被郭姓司機載到警所，經過警方盤查後交出5小包染有二、三級毒品的不明粉末，林女進入警所後神情怪異，蹲在角落呢喃，自稱下體與腹部疼痛，好像有懷孕的感覺，懷疑恍神時被硬上，向警方討驗孕棒，令警方不知該如何是好，訊後將林女與男友依毒品危害防制條例移送地檢。

21歲的林女在當傳播妹，與曾男從基隆搭火車在雲林下車，又在雲林攔下計程車到台南，林女自稱，她打算要到台南的醫院看臥病的父親，兩人到醫院探病後又搭計程車到火車站與藥腳拿藥，但因為沒錢付3千多元的車資，被司機載到警所報案。

郭姓司機氣得到對林女與曾男提告詐欺，不過最後林女的乾姊透過電話，向司機擔保會出面付清車資，郭姓司機才作罷。警方見林女眼神迷濛、神情怪異，請她交出手提包盤查，沒想到卻發現5小包不明粉末及一顆FM2搖頭丸，還有數10顆避孕藥，林女對此供稱，都是不知名的陌生男子拿給她的。

經搜查後林女還在恍神，穿短裙、露出底褲，蹲在警所角落呢喃，不時悄聲講電話，警方見狀斥喝要林女坐好，這時林女才小聲向警方說，吸毒時不知道發生什麼事，下體與腹部疼痛，好像有懷孕的感覺，希望警方幫她買驗孕棒，由於男友在旁邊，拜託警方幫她保密。

由於林女涉及毒品危害防制條例，警方認為林女使用驗孕棒不妥，要求林女等開完庭後再自行驗孕，訊後警方將林女與曾男依毒品危害防制條例移送地檢，並針對林女說詞進一步調查。

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