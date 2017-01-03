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男子派出所「自焚」？6警用機車陪葬 寶寶過敏干擾睡眠 影響發育
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男子派出所「自焚」？6警用機車陪葬

警用機車示意圖。圖與文無關（資料照）

2017-01-03  06:09

〔即時新聞／綜合報導〕台中市警局第二分局的永興派出所旁警用機車格，今天凌晨發生火警，火勢猛烈還傳出3聲爆炸聲，警員拿滅火器撲滅火勢，但卻發現一具男屍，死因尚待釐清。

《蘋果日報》報導，凌晨3點多永興派出所值班台警員聞到燒焦味，到派出所外查看，發現距離約15公尺的機車格起火，趕緊拿滅火器滅火，並通報119，火勢雖在消防隊員抵達前已被撲滅，但在遭焚毀的6部警用機車的第3部車頭前方，發現1名男子倒臥地上，已明顯死亡。

由於警用機車無端起火，又有身份不明的男子死在派出所旁，起火原因及男子死因引人諸多揣測。

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