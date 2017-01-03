跟赤裸酒店妹吸毒call來前女友 她到場卻見一具屍

2017-01-03 02:14

〔記者王冠仁／台北報導〕昨天（2日）深夜10點多，24歲張姓女子在台北市南京東路三段民宅的套房浴室內，全身赤裸倒地身亡。當時房內還有一名年約30歲左右的男子失去意識，幸虧送醫後恢復意識，但他仍不時抽搐無法對談，警方將待他狀況穩定後進一步釐清他與張女關係，並調查事發經過。

警方調查，張女陳屍處是該男租屋處，警方在屋內找到K他命、毒品咖啡包與搖頭丸等各式毒品。警方勘驗張女遺體沒有外傷，遺體上還出現屍斑，研判可能已經身亡3個小時；該處屋內凌亂還四散著毒品臭味，警方初步研判張女應是吸食毒品過量身亡。

張女目前是中山區酒店小姐，警方透過她皮包內證件聯繫上她家人，但她因與父親等家人疏離已久，家人一度無法確認她身分；警方最後透過她手機聯繫上酒店幹部才確認。

警方說，昨晚張女疑似和該男一起吸食毒品，該男迷迷糊糊中拿手機打給前女友。他前女友到場敲門，該男只穿著內褲應門，前女友進屋發現張女倒在浴室地板上動也不動，嚇得報警。

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