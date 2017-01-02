北市1女子深夜陳屍套房 另名男子送醫急救

2017-01-02 23:36

〔記者王冠仁／台北報導〕今天深夜10點多時，台北市南京東路三段上一間套房，驚傳一名女子身亡。警方說，該名年約30歲的女子陳屍在套房浴室內，目測沒有明顯外傷但已明顯死亡，死因仍有待調查。

此外，當時在套房內有另名年約30歲的男子，他意識不清被送往長庚醫院急救。警方目前正在調查這1男1女的身分，以便進一步釐清女子死因以及事發經過。