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桃園客家局長向友人周轉10萬⋯LINE帳號被盜

2017-01-02  22:59

〔記者李容萍／桃園報導〕通訊軟體LINE的詐騙案層出不窮，桃園市政府局處首長也受「駭」！

曾經當過媒體記者的客家事務局長蔣絜安，因LINE帳號被盜，包括市府其他局處首長、市議員、還有警察局高階警官等不少朋友，都收到她的私訊要借錢，新的一年剛開始，她急於臉書說「真抱歉」，並PO文因為LINE帳號被盜，目前已停用，請大家勿上當受騙，如果有假借她的名義借錢周轉，都不是事實。

蔣絜安說，她是元旦中午時接獲友人傳臉書訊息表明手機故障後，通訊錄中的電話名單不見，她重給友人手機號碼不久，就登不進LINE，還有朋友打電話詢問帳號是否遭盜用，打電話求證，才知該名友人臉書帳號被盜用，讓她遭駭成為個資受害者。

詐騙集團成員是假冒蔣絜安身分向通訊錄名單中的好友傳訊表明急需周轉10萬元，所有好友驚覺有異，沒有上當，市議員邱素芬還回說：「你搞錯了吧」、「你先去找鄭文燦吧」，也有警察叫詐騙者到派出所來拿錢。

蔣絜安無奈表示，2017年第一天就被盜帳號，真是哭笑不得，呼籲大家要匯每一筆錢前，務必三思而後行，也要再三求證，以免受騙。

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  • 桃園客家事務局長向友人周轉10萬元？LINE帳號被盜啦。（取材自蔣絜安臉書）

    桃園客家事務局長向友人周轉10萬元？LINE帳號被盜啦。（取材自蔣絜安臉書）

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標題：桃園客家局長向友人周轉10萬⋯LINE帳號被盜


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