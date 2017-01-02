| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
巴西監獄暴動約60死 數名死者遭斬首 北市1女子深夜陳屍套房 另名男子送醫急救 寶寶過敏干擾睡眠 影響發育
 首頁 > 社會

難敵部落客PO美景誘惑 女子隻身上山受困

2017-01-02  22:26

〔記者吳昇儒／新北報導〕新北市一名顏姓女子在網路上看到部落客在臉書上PO南子吝山美景，趁著元旦連假最後一天，搭車前往瑞芳隻身上山。直到下午4點時，天色漸漸昏暗，顏女卻找不到回家的路，趕緊撥打119求援。新北市消防局派遣瑞芳、九份、瑞亭分隊，上山搜救，晚間7時許，順利將受困的顏女帶下山。

顏女向救難人員表示，因為在網路上看到許多部落客在臉書上PO南子吝山沿途的山、海景，看網路介紹覺得路程簡單，獨自上山應該沒有影響，便趁假期邊健行邊欣賞美景，走到後面卻發現自己已經迷路，只好打電話求援。顏女下山後，頻頻向救難人員道謝，隨後自行搭車返家。

瑞芳消防分隊主管曾渭錕呼籲，瑞芳、貢寮一帶有許多美景，網路上也有許多部落客PO出美照，吸引大批遊客到訪，但千萬不要在沒有準備的情況下上山，更不要隻身上山；出發前一定要查好路線，準備登山用的水、食物以及禦寒衣物，結伴同行，最好是找有經驗的嚮導帶隊，以免發生危險。

廣告
  • 顏姓女子（紅圈者）在網路上查詢南子吝山美景獨自上山卻受困，所幸被消防隊員救下山。（記者吳昇儒翻攝）

    顏姓女子（紅圈者）在網路上查詢南子吝山美景獨自上山卻受困，所幸被消防隊員救下山。（記者吳昇儒翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 元旦連假 南子吝山 部落客
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤冬菇烤麩
香噴噴✤麻油料理
3分鐘自製奶油
木頭砧板比較好？
轉寄

標題：難敵部落客PO美景誘惑 女子隻身上山受困


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月3日‧星期二‧丙申年臘月初六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.