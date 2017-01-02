難敵部落客PO美景誘惑 女子隻身上山受困

2017-01-02 22:26

〔記者吳昇儒／新北報導〕新北市一名顏姓女子在網路上看到部落客在臉書上PO南子吝山美景，趁著元旦連假最後一天，搭車前往瑞芳隻身上山。直到下午4點時，天色漸漸昏暗，顏女卻找不到回家的路，趕緊撥打119求援。新北市消防局派遣瑞芳、九份、瑞亭分隊，上山搜救，晚間7時許，順利將受困的顏女帶下山。

顏女向救難人員表示，因為在網路上看到許多部落客在臉書上PO南子吝山沿途的山、海景，看網路介紹覺得路程簡單，獨自上山應該沒有影響，便趁假期邊健行邊欣賞美景，走到後面卻發現自己已經迷路，只好打電話求援。顏女下山後，頻頻向救難人員道謝，隨後自行搭車返家。

瑞芳消防分隊主管曾渭錕呼籲，瑞芳、貢寮一帶有許多美景，網路上也有許多部落客PO出美照，吸引大批遊客到訪，但千萬不要在沒有準備的情況下上山，更不要隻身上山；出發前一定要查好路線，準備登山用的水、食物以及禦寒衣物，結伴同行，最好是找有經驗的嚮導帶隊，以免發生危險。