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BMW大七國道燒成廢鐵 駕駛倉皇棄車逃命

2017-01-02  22:29

〔即時新聞／綜合報導〕今天下午1輛黑色BMW740i轎車在國道三號高速公路附近突然開始冒煙。駕駛急忙將車移往路肩，車頭隨後就竄出火光，所幸駕駛自行逃生，僅有手部輕微灼傷。

車主︰2009年才出廠

綜合報導指出，國道三號高速公路南下41公里（中和往土城方向）附近，今天下午近1點傳出火燒車。1輛行駛中的黑色BMW大七轎車疑似因為引擎故障底盤起火，64歲的呂姓駕駛急忙將車停往路肩、從車中逃出，所幸只有手部有輕微灼傷。不過這輛2009年出廠的BMW大七很快就被火吞噬，雖然消防人員有拉水線滅火，滅火後大七仍變廢鐵。

呂姓車主說，自己買這輛二手大七還不到6年，開車開到一半卻突然起火，他自己也被嚇到。

國道警察局樹林分隊小隊長張本明表示，事發原因疑似是汽車機械故障，因此燃燒起火。警方也提醒，車主在上路前應該要檢查有沒有漏油，以免引擎過熱、引發火勢。

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  • 大七國道自燃。（記者余衡翻攝）

    大七國道自燃。（記者余衡翻攝）

  • 大七國道自燃，所幸駕駛逃出僅輕傷。（記者余衡翻攝）

    大七國道自燃，所幸駕駛逃出僅輕傷。（記者余衡翻攝）

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