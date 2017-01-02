台17線王功段再添冤魂 蚵農夫婦慘死輪下

2017-01-02 21:26

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣芳苑鄉今天凌晨傳出兩死車禍，一對感情非常要好的7旬蚵農夫婦，凌晨機車雙載準備到王功外海養蚵，不料遭後方的曳引車追撞，妻子當場死亡，先生送醫不治，肇事的司機說，因為現場起霧，視線不佳，他沒有注意到前方有機車，劉男在檢方複訊後無保請回。

警方調查，車禍發生在今天凌晨5點53分，76歲的楊姓蚵農與74歲的太太機車雙載，後方還拖著養蚵器具，不料行經台17線永興橋時，遭劉男（49歲）駕駛的曳引車追撞，楊妻當場死亡，楊男送醫不治。

肇事的駕駛酒測值0，他對警方說，當時現場起霧，能見度很差，他沒有看到正前方有機車，待發現時已在眼前，由於起霧他行駛速度不快，但即時煞車也來不及。

死者的家屬說，2夫妻養蚵多年，感情非常好，幾乎形影不離，沒有想到會雙雙命喪車輪下。

警方表示，許多南來北往的大貨車習慣走西濱快速道路，但是西濱就差王功至大城短短13公里未完工，大貨車大都利用三更半夜的交通離峰時間行駛，來到該路段就得走台17線，結果人車爭道，險象環生，經常發生車禍。

立委洪宗熠表示，台塑麥寮六輕所需要的國際原料物資相當龐大，每天經過這裡的大貨車非常多，交通意外死亡事件頻傳，希望台61線西濱快速道路趕快完工，有效紓解台17線平面交通，還給居民平安的行車空間。