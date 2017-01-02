單親媽為負心男跳樓亡 留4歲兒托母照顧

2017-01-02 22:34

〔記者姚岳宏／台北報導〕從事美髮的25歲湯姓女子，疑似不滿耿姓男友劈腿，昨晚到男友台北市和平東路三段住處談判，兩人喝酒後同床共眠，今晨7時許，湯女撇開還在睡覺的男友，搭電梯直上12樓頂，隨即一躍而下，墜落在馬路公車站牌停等區，全身多處骨折，當場身亡，耿男是警方找上門才知噩耗，警方已聯絡家屬處理後事。

警方調查，湯女雖無留下遺書，但死前曾傳Line給母親，內容大意是「對不起，我撐不下去了」，要母親幫忙照顧小孩；湯母發現後，雖馬上回傳Line並打電話給她不要做傻事，但都未讀也未接電話。

據了解，湯女是單親媽媽，靠美髮造型工作養育與前男友生的4歲兒子，湯女外貌秀麗，去年7月認識從事保險業務的27歲耿男，耿男當時有位交往6年的女友，卻疑似劈腿、腳踏兩條船，無法明確表示要選誰，前女友大為光火，疏離耿男，耿男趁機與湯女交往，仍與前女友藕斷絲連。

湯女臉書都是自己精心裝扮、帶4歲兒子出遊的自拍照，未提及任何耿男消息，好像愛子就是她的生活重心，一切都無憂無慮，但母親及後來趕來的美髮沙龍同事都說，湯女獨自扶養小孩，家庭工作兩頭燒，去年12月整整一個月，都感覺她給自己的壓力很大，大家還勸她說「有這麼可愛的兒子，一定要堅強喔」，要她不要想不開，未料仍發生憾事。

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