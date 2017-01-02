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辦案認真執著 劉建明獲首屆十大傑出金警獎

新竹縣警察局刑事警察大隊小隊長劉建明（右），辦案認真執著，功獎無數，繼104年獲刑事局頒發刑警楷模，經警局推薦，更摘下第一屆十大傑出「金警獎」。（新竹縣警察局提供）

2017-01-02  22:14

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣警察局刑事警察大隊小隊長劉建明，偵破兩岸詐騙集團、掃盪湖口大麻園，連續2年一次記2大功，繼104年獲刑事局頒發刑警楷模，經警局推薦，更摘下第一屆十大傑出「金警獎」。

劉建明是嘉義人，警專134期、進修班17期畢業，80年從警迄今25年，曾待過新埔、竹北偵查隊和刑大，主要偵辦幫派、賄選、詐欺等多元化案件，歷練豐富，功獎無數。

金警獎受獎對象涵蓋警、消和移民署等領域，須對社會有重大貢獻。劉建明除了多次協助掃盪幫派，為民除暴，更在102年，偵破兩岸大型詐騙集團，協助檢察官順利起訴20多人；103年，在湖口鄉查獲大麻園，起獲大麻200多株、成品約10多公斤，價值上千萬元。

去年5月起，劉建明更偕同事與刑事局，歷經半年過濾大量監視畫面，抽絲剥繭，跟監埋伏，終於破獲北台最大、專偷號稱「神A」的Altis竊車集團，成功逮捕9名嫌犯，並查出零件以貨櫃送往非洲埃及，獲利上億元，戰果令人豎起大姆指稱許。

在同事眼中，劉建明平常喜歡開玩笑，但辦起案件，認真執著，追根究底，擅長從蛛絲馬跡找線索，值得後進學習。劉建明則謙稱，他只是盡本份做事，感謝長官的鼓勵。

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