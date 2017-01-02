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碧湖公園情侶鬧跳水 結果水只到膝蓋...

2017-01-02  19:49

〔記者鄭景議／台北報導〕稍早約6點北市內湖碧湖公園有民眾通報疑似有民眾落水，警消人員緊急到場後發現沒有民眾落水的跡象，附近民眾則向警方表示當時疑似有情侶吵架，女方揚言跳水，跳下去卻糗發現水只到膝蓋，男友上前將她拉上趕緊離開，警消發現是虛驚一場後，也無奈離開現場；附近民眾則表示這樣的人浪費社會資源，非常不可取。

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  • 內湖碧湖公園有民眾通報疑似有民眾落水。（資料照，記者臺大翔攝）

    內湖碧湖公園有民眾通報疑似有民眾落水。（資料照，記者臺大翔攝）

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