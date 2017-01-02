男持刀恫嚇賣回收物 遭店主反抗「一棒擊沉」
2017-01-02 19:36
〔記者余衡／新北報導〕這樣就要砍人？48歲林姓男子今天多次前往新北市樹林區大安路上一間資源回收場賣回收物，不料卻因價格及物品來源不明與店家口角，傍晚近5點時他開車重返資收場，持鐵棍及2把短刀走進店裡嗆聲「叫老闆出來！」還逐漸靠近場內員工。
負責人魏男擔心林男傷人上前勸阻，不料林男卻發了狂似的揮刀亂舞，魏男見狀持撬釘器抵抗，拉扯過程中手部遭劃傷，員工黃男也持打氣筒上前助陣。林男見不敵對方逐步退往路旁，魏男、黃男跟出店外時林男企圖以鐵棍毆人殺出血路，不料揮棒落空反遭眼明手快的魏男一棒擊中倒地，林男隨後趁兩人不注意跳上駕駛座開車逃逸。
警方初步調查，林男有多項毒品前科，目前沒有固定工作，他下午三度前往資收場，第一次想賣鐵板卻因價格談不攏與員工爭執，第二次載著厚紙板前往，又因紙板極新遭員工質疑為贓物拒收，心生不滿的他傍晚預藏武器開車前往嗆聲，不料自己卻遭打趴，目前警方正全力追緝林男中。
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