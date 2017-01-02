23隻比賽大閹雞被燒死 飼主好心疼

2017-01-02 19:05

〔記者許展溢／苗栗報導〕頭份市上庄路一處雞寮傍晚起火，頭份消防隊接獲報案，趕緊前往救援，但火勢一發不可收拾，每隻要拿去比賽，重達至少18公斤大閹雞，共23隻，全數都逃不過無情火襲擊，燒的骨頭都不剩，飼主難過又心疼，直說至少人平安就好。

金雞年才正要到來，溫姓飼主表示，今年農曆2月2日伯公生這一天，要在東庄福德祠舉辦大閹雞比賽，看哪一戶人家的雞養的最大又重，今年共飼養了23隻，都已經花費了一年時間，目前每隻重量至少都達18公斤以上。

飼主指出，當時正在餵飼料，但不知道為什麼，突然看到一陣黑煙及火舌冒出，才趕緊報案。

頭份消防隊獲報，趕緊出動6輛消防車、16名人力，造橋、竹南消防分隊也各派1輛消防車、2名人力支援。

頭份消防隊指出，雞寮一旁隔間都是放置器材，疑似是器材間有物品燃燒釀禍，但確切起火原因還需進一步調查、釐清。

飼主無奈說，雞全部都被烤光了，實在很心疼，原本是要拿來比賽，現在卻什麼都沒了，損失也難以估計，表示雖然很難過，但至少人都平安也沒任何大礙就好。