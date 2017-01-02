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新屋資源回收場火警 熊熊火焰、黑煙竄天

新屋資源回收場遭祝融，熊熊火焰、黑煙竄天。（記者李容萍攝）

2017-01-02  18:59

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市新屋區中山東路一段一家鐵皮構造的資源回收場，今天下午4時49分發生火警，由於資源回收場內堆放大量易燃物品，火勢一發不可收拾，從遠處就可以看見濃煙沖天，由於天色漸暗，紅色火舌竄出，消防局獲報調派各式救災車21輛、消防人員47名前往佈水線灌救，所幸現場人員都及時撤出，並沒有人員受困和受傷。

迄晚間6時21分，火勢雖已經控制，不過，現場都是易燃物，消防人員擔心再度復燃，仍不斷灑水降溫，至於詳細起火原因，火調人員已介入調查。

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  • 新屋資源回收場遭祝融，熊熊火焰、黑煙竄天。（記者李容萍攝）

    新屋資源回收場遭祝融，熊熊火焰、黑煙竄天。（記者李容萍攝）

  • 新屋資源回收場遭祝融，熊熊火焰、黑煙竄天。（記者李容萍翻攝）

    新屋資源回收場遭祝融，熊熊火焰、黑煙竄天。（記者李容萍翻攝）

  • 新屋資源回收場遭祝融，熊熊火焰、黑煙竄天。（記者李容萍翻攝）

    新屋資源回收場遭祝融，熊熊火焰、黑煙竄天。（記者李容萍翻攝）

  • 新屋資源回收場遭祝融，熊熊火焰、黑煙竄天。（記者李容萍翻攝）

    新屋資源回收場遭祝融，熊熊火焰、黑煙竄天。（記者李容萍翻攝）

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標題：新屋資源回收場火警 熊熊火焰、黑煙竄天


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