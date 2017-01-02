新屋資源回收場火警 熊熊火焰、黑煙竄天
2017-01-02 18:59
新屋資源回收場遭祝融，熊熊火焰、黑煙竄天。（記者李容萍攝）
〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市新屋區中山東路一段一家鐵皮構造的資源回收場，今天下午4時49分發生火警，由於資源回收場內堆放大量易燃物品，火勢一發不可收拾，從遠處就可以看見濃煙沖天，由於天色漸暗，紅色火舌竄出，消防局獲報調派各式救災車21輛、消防人員47名前往佈水線灌救，所幸現場人員都及時撤出，並沒有人員受困和受傷。
迄晚間6時21分，火勢雖已經控制，不過，現場都是易燃物，消防人員擔心再度復燃，仍不斷灑水降溫，至於詳細起火原因，火調人員已介入調查。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 泛舟哥洗手回本業 法拉利姐人氣慘跌險收攤
- 烏魚鰾1680元 六合夜市海產攤被爆坑殺外地人
- 自由廣場》廢清法有解決爐渣問題嗎？
- 《健康充電站》耳鼻保健講座
- 《甘味》女星抗癌1年曬平頭照 想回舞台吐心聲
- 松山機場遷桃機 交通部首次評估可行性
- 二二八70週年活動 週六登場
- 古都變空污霧都 南市促中央正視環境正義
- 自由共和國》張祐銓／自己的體育自己救！
- 電視大胃王險鬧人命 正妹吃一半呼吸困難急送醫
- 台灣康師傅公司元旦決議解散 頂新集團證實
- 趕緊把握 新北耶誕城今最後一天
- 《中日對照讀新聞》糸魚川市、大火後ふるさと納税急増－絲魚川市大火後 故鄉稅捐款暴增
- 中資2016年海外併購8兆元 成長規模是前年145％
- 喝酒可降高血壓？戒斷症狀騙你上癮
- 要6歲雙胞胎帶小孩！超人爸想拚第3胎挨罵
- （影音）「不只幸福還很酷」 名模隋棠這樣迎接跨年
- NBA》只出手16次 真「暴龍」主控寫隊史新頁
- 欣裕台曾捐助1.8億 黨產會查4基金會
- 蔡英文總統姪女 嫁做嘉義媳婦
- 田中實加謊稱灣生後裔 中研院民族所都騙過
- 元旦收假日車多 國5北上下午3點起高乘載管制
- 翹臀珍放閃德瑞克 遭爆都是「宣傳噱頭」
- NBA》打完球繼續把妹？ 帕森斯與凱特貝琴薩一起跨年
- 墨鏡+口罩一樣閃 唐嫣機場十指緊扣
- 嘴都對不上！強國女星跨年離譜假唱
- 中職》猿已提新版本合約給王柏融 期望春訓前談定
- 日職》新邪惡帝國？軟銀本土億元男逾十位
- 謝土地公 隧道包商贈貫通石
- 施工壓斷2管線 大里、太平5500戶停水46小時
- （影音）白家綺挺奶露蠻腰 元旦變裝趴辣扮小丑女
- 土耳其夜店39死恐攻 IS宣稱犯案
- 中市7款Ｑ版施工告示圖 沒字海更能懂
- 中職》恰恰無可取代 中信提5年約留人
- 中國對美投資將持續成長 但可能遭遇政治阻礙
- 傑愛婚》神秘3嘉賓現身 「台星中」大會串
- 小兒術前發燒咳痰 最好等復元再開刀
- NBA》雷納德沒英雄命？ 球進了一半卻轉出來...（影音）
- 日「排球女神」也爆婚訊
- 巴西爆滅門血案 男子槍殺妻兒等12名姻親
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：新屋資源回收場火警 熊熊火焰、黑煙竄天
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分