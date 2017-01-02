高鐵桃園站7旬老翁落軌 列車延誤21分鐘

2017-01-02 17:58

〔記者李容萍／桃園報導〕高鐵桃園站今天下午4時許發生一件落軌意外，71歲康姓老翁參加完喜宴，渾身酒氣在候車時搖搖晃晃，不慎失去重心跌落軌道，其他乘客見狀立刻通報，當時站務人員緊急通報進站車輛煞停，由消防局調派救護車把頭部和身體多處擦傷的老翁救起，並進行清洗傷口、包紮止血、頸圈、長背板、保暖後送醫，這件突發的落軌意外共造成高鐵列車延誤21分鐘。

康姓老翁當時掉落約1公尺深的月台底下的鐵軌，眼看列車即將進站，站務人員發現趕緊按下警示鈕，讓列車在距離月台前4、500公尺的隧道口停下，場面相當驚險。

站務人員隨後緊急斷電，老翁被救難人員拉上月台，尚有意識，送中壢天晟醫院觀察。

高鐵桃園站表示，準備進站列車為左營開往南港的北上834列車，原訂下午4時20分進入高鐵桃園站，該列車因落軌事件延誤約21分鐘，加上其他3列列車受影響，估計受影響旅客約2000人。

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