| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
台灣康師傅公司 元旦決議解散 巴格達再遭汽車炸彈攻擊 至少39死57傷 高鐵桃園站7旬老翁落軌 列車延誤21分鐘 寶寶過敏干擾睡眠 影響發育
 首頁 > 社會

桃園高鐵站驚傳落軌意外 男子疑酒醉摔落

2017-01-02  17:44

〔即時新聞／綜合報導〕桃園高鐵站今日發生民眾落軌事故，一名76歲疑似酒醉的男子在下午4時左右掉落軌道，站務人員趕緊通知進站列車煞車，警消救起男子後已送往醫院檢查，這起事故造成高鐵列車延誤21分鐘。

綜合媒體報導，男子摔落後身上多處擦傷，幸好有民眾立即告知站務人員，隨後警消順利將男子救出，目前已送至中壢天晟醫院治療。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

廣告
  • 桃園高鐵站今日發生民眾落軌意外。（資料照，記者侯承旭攝）

    桃園高鐵站今日發生民眾落軌意外。（資料照，記者侯承旭攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 落軌 高鐵
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤冬菇烤麩
香噴噴✤麻油料理
3分鐘自製奶油
木頭砧板比較好？
轉寄

標題：桃園高鐵站驚傳落軌意外 男子疑酒醉摔落


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月2日‧星期一‧丙申年臘月初五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.