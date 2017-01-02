桃園高鐵站驚傳落軌意外 男子疑酒醉摔落

2017-01-02 17:44

〔即時新聞／綜合報導〕桃園高鐵站今日發生民眾落軌事故，一名76歲疑似酒醉的男子在下午4時左右掉落軌道，站務人員趕緊通知進站列車煞車，警消救起男子後已送往醫院檢查，這起事故造成高鐵列車延誤21分鐘。

綜合媒體報導，男子摔落後身上多處擦傷，幸好有民眾立即告知站務人員，隨後警消順利將男子救出，目前已送至中壢天晟醫院治療。

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