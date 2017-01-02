若同性婚姻合法化 跨性別人士：通姦罪應保護同婚

2017-01-02 18:32

〔記者王捷／台南報導〕同性婚姻討論熱烈，有法界人士指出，刑法通姦罪的犯罪構成要件，是要男女性器官交合，不過若同性婚姻合法化，由於同性性交與異性性交方式有所不同，通姦罪恐怕無法保護所有人。有檢察官認為，通姦罪在許多法界人士眼中是「惡法」，如果同性婚通過若不是趁機除罪，否則就要修法，跨性別男子小玲（化名）則酸說，通姦罪根本是恐龍法則，還沒進化。

小玲說，他今年18歲，從小就覺得自己是女兒身，但不會想做變性手術，也因此感情路上很坎坷，只能找有特別性向的男子交往，不過這類人大多是找他洩慾，很難找到「對的人」，他也曾有想走一輩子的男友，不過最後仍被拋棄，他希望同性婚姻的法條能通過，且法律應該保護所有人，但如果同性婚姻通過，通姦罪還是只能保護異性戀，不能保護同性戀，這很不公平。

檢察官解釋，通姦罪採「插入說」，且一定要男性生殖器官，進入女性生殖器才構成，因此同性間的性行為都不構成。他舉例，有案例是女子發現丈夫劈腿，結果劈腿對象是男子，因此沒有構成通姦；另一個案例則是，丈夫發現妻子與「閨密」上床，最後才發現這名閨密是陰陽人，且由於有將男性生殖器插入女性生殖器內所以有構成通姦罪。

檢察官指出，分為兩個層面解釋，通姦罪一直在討論除罪化，因為劈腿鬧上法庭，把罪證給檢警看到實在令人不堪，且通姦罪雖然處一年以下有期徒刑，但法界大多不會真的判刑；但在不除罪的情況下，法律應該保護所有人，如果未來同性婚合法，通姦罪構成要件應該要修法。

法律扶助基金會律師洪銘憲說，通姦罪所保障的是「家庭生活及夫妻間關係的圓滿」，從這樣的法益保障，再加入同性因素的思考下，通姦的行為主體將被擴大適用，為避免刑法適用的擴大解釋紛爭，如同性婚姻受修法認可時，通姦理應除罪化，回歸至民法侵權行為處理較為妥適。