捲入三角戀 單親媽從男友住處墜樓亡
2017-01-02 17:25
自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
〔記者姚岳宏／台北報導〕台北市和平東路三段今晨發生一起墜樓意外，從事美髮的25歲湯姓女子，昨晚到耿姓男友住處喝酒後同床共眠，昨晨近8時，湯女撇開正熟睡的男友，搭電梯上大樓12樓頂，隨即一躍而下，墜落在馬路公車站牌停等區，全身多處骨折，當場身亡，男友是警方找上門才知噩耗，警方已聯絡家屬處理後事。
據了解，湯女是單親媽媽，育有4歲兒，她7月間認識當時仍有女友的耿男，耿男前女友得知有湯女這號人物出現，開始疏離男友，耿男即與湯女展開交往，但仍與前女友藕斷絲連。
湯女不滿耿男腳踏兩條船，加上單親養兒費用大，這段時間心情低落，昨晚去找耿男想要攤牌，沒想到耿男仍表示無法忘記舊愛，讓湯女更加沮喪。
耿男自責說，湯女昨晚說了很多例如「想去死」等情緒性的話，今晨她出門時他還有醒來，還說如果當時追上去的話，或許就不會發生憾事。
自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
自殺防治諮詢安心專線：0800-788995
生命線協談專線：1995。
張老師專線：1980
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 泛舟哥洗手回本業 法拉利姐人氣慘跌險收攤
- 烏魚鰾1680元 六合夜市海產攤被爆坑殺外地人
- 海洋悲歌！澎湖海豚遭漁民棄網纏殺
- 花蝴蝶跨年唱出糗喊提告 主辦方：蠻橫
- 《中日對照讀新聞》糸魚川市、大火後ふるさと納税急増－絲魚川市大火後 故鄉稅捐款暴增
- 兩岸新共識？ 先求台灣內部共識
- 瞭望之窗》川普亞太政策「重新開機」對兩岸關係的影響
- 籃球》姚明接國家隊主帥？ 中國網友不認同
- 自由共和國》蔡宏進／與吳豐山鄉親 論由二次土改解決三農問題
- 電視大胃王險鬧人命 正妹吃一半呼吸困難急送醫
- 中國看衰國民黨 國共論壇傳不保
- 52Hz返鄉特映 花媽率眾捧場
- 數位藝術中心將閉館 藝文團體：倒退10年
- 2017大聯盟必看球員 大谷翔平也上榜？
- 高碩泰：蔡總統美過境 必要規格待遇重要
- 國銀新南向豐收 去年估賺逾百億
- 大崗山健行 田寮人淨山做環保
- 德警：搜檢行動避免科隆新年性侵重演
- 世大運學校工程納考核 各校反彈
- 自由廣場》「冉冉」無誤三證據
- Rain大玩純黑誘惑 15日回歸送上《最美的禮物》
- 黨產議題》蔡籲協商代替對抗 洪批風涼話
- 《愛肝加油站》肝硬化者肝癌治療後 容易合併肝功能衰退
- 鏗鏘集》在警察與黑道之間
- 網球》張凱貞爆冷扳倒瑞士勁敵 深圳女網16強卡位
- 白家綺性感辣唱 網友誤當謝金燕
- 網球》齊布可娃奪WTA百大性感榜之首 詹家姊妹並列57
- 印度煤礦大面積塌陷 死亡人數上升至17人
- 日本醋夫嫉妒孩子... 23年拒與妻說話
- MLB》狂！老爹這樣打網球 嚇壞路人（影音）
- 洛杉磯著名地標遭惡搞 好萊塢變好萊草
- 〈職場心情筆記〉換位思考讓視角更完整
- 基隆市民亡故慰問金 改由戶政所受理
- 自由共和國》張誠／發展工業4.0 搶救青貧族
- 「比你們想的還幸福」 Rain寶島跨年夜隔空示愛金泰希
- 印尼客輪起火 23死17人失蹤
- 張志軍：今年台海局勢 複雜嚴峻
- 田中實加身份造假 同學：她可能走錯路了
- 周士淵兩頭空 4千大關…還差5分
- （影片）林俊傑跨年出包神carry 懊惱自評30分
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：捲入三角戀 單親媽從男友住處墜樓亡
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分