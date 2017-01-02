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捲入三角戀 單親媽從男友住處墜樓亡

2017-01-02  17:25

〔記者姚岳宏／台北報導〕台北市和平東路三段今晨發生一起墜樓意外，從事美髮的25歲湯姓女子，昨晚到耿姓男友住處喝酒後同床共眠，昨晨近8時，湯女撇開正熟睡的男友，搭電梯上大樓12樓頂，隨即一躍而下，墜落在馬路公車站牌停等區，全身多處骨折，當場身亡，男友是警方找上門才知噩耗，警方已聯絡家屬處理後事。

據了解，湯女是單親媽媽，育有4歲兒，她7月間認識當時仍有女友的耿男，耿男前女友得知有湯女這號人物出現，開始疏離男友，耿男即與湯女展開交往，但仍與前女友藕斷絲連。

湯女不滿耿男腳踏兩條船，加上單親養兒費用大，這段時間心情低落，昨晚去找耿男想要攤牌，沒想到耿男仍表示無法忘記舊愛，讓湯女更加沮喪。

耿男自責說，湯女昨晚說了很多例如「想去死」等情緒性的話，今晨她出門時他還有醒來，還說如果當時追上去的話，或許就不會發生憾事。

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  • 台北市和平東路三段清晨發生湯女從12樓頂墜落身亡案件。（記者姚岳宏攝）

    台北市和平東路三段清晨發生湯女從12樓頂墜落身亡案件。（記者姚岳宏攝）

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