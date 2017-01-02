| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
台灣康師傅公司 元旦決議解散 巴格達再遭汽車炸彈攻擊 至少39死57傷 高鐵桃園站7旬老翁落軌 列車延誤21分鐘 寶寶過敏干擾睡眠 影響發育
 首頁 > 社會

癌末男成浮屍 疑久病厭世投海

2017-01-02  17:16

〔記者張軒哲／台中報導〕台中港區今日不平靜！今日凌晨，台中港58歲張姓碼頭工人在散裝貨輪操作高空吊臂卸貨時，中風命危。今日中午100號碼頭西邊台電進水口處有一具男浮屍，家屬指稱死者是肝癌末期，疑因久病厭世。

中午有民眾行經龍昌路時，發現一名男子面部朝下，在海中浮沉，立即報案，消防隊獲報派員跳進海中救援，發現男子已全身冰冷僵硬，無呼吸心跳，通報台中港務警察總隊處理，消防人員先將遺體吊上岸。

港警抵達後，在路旁發現一部白色轎車，找出住在大肚區59歲楊姓男子的身分證，家屬經指認死者是楊男。家屬悲傷指稱，死者是肝癌末期患者，長期心情鬱悶，昨晚獨自開車離家，沒想到會投海自盡。

因楊男身上沒有明顯外傷，警方研判是因病厭世投海，全案已報檢察官驗屍。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
自殺防治諮詢安心專線：0800-788995
生命線協談專線：1995。
張老師專線：1980

廣告
  • 消防將楊男屍體被吊起。（記者張軒哲翻攝）

    消防將楊男屍體被吊起。（記者張軒哲翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 投海 浮屍 自殺
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤冬菇烤麩
香噴噴✤麻油料理
3分鐘自製奶油
木頭砧板比較好？
轉寄

標題：癌末男成浮屍 疑久病厭世投海


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月2日‧星期一‧丙申年臘月初五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.