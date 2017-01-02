癌末男成浮屍 疑久病厭世投海

2017-01-02 17:16

〔記者張軒哲／台中報導〕台中港區今日不平靜！今日凌晨，台中港58歲張姓碼頭工人在散裝貨輪操作高空吊臂卸貨時，中風命危。今日中午100號碼頭西邊台電進水口處有一具男浮屍，家屬指稱死者是肝癌末期，疑因久病厭世。

中午有民眾行經龍昌路時，發現一名男子面部朝下，在海中浮沉，立即報案，消防隊獲報派員跳進海中救援，發現男子已全身冰冷僵硬，無呼吸心跳，通報台中港務警察總隊處理，消防人員先將遺體吊上岸。

港警抵達後，在路旁發現一部白色轎車，找出住在大肚區59歲楊姓男子的身分證，家屬經指認死者是楊男。家屬悲傷指稱，死者是肝癌末期患者，長期心情鬱悶，昨晚獨自開車離家，沒想到會投海自盡。

因楊男身上沒有明顯外傷，警方研判是因病厭世投海，全案已報檢察官驗屍。

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