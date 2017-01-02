支援興航抗議過世 警員叢舜滋今公祭
2017-01-02 17:04
內政部長葉俊榮、警政署署長陳國恩及臺北市警局局長邱豐光都親自前往叢員公祭現場致意。（記者鄭景議翻攝）
〔記者鄭景議／台北報導〕支援興航抗議過世的警員叢舜滋，今（2）日下午14點30分於台北市市立第二殯儀館舉行公祭，內政部長葉俊榮、警政署署長陳國恩及臺北市警局局長邱豐光都親自前往現場致意，葉俊榮也特別表示：「叢舜滋警員...的逝去令人悲痛與不捨。」
上月19日保安大隊第三中隊員警叢舜滋在晚間6點支援興航抗議維安，卻於8點48分回到隊上時突然中風，出現痙攣、嘔吐現象，儘管醫護人員在5分鐘內趕到現場急救，叢員仍不幸在20日凌晨2點30分過世，叢員平日與人為善，工作也認真。
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