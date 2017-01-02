移民署慶10週年 「新二代」辣妹帥哥網紅吸睛
2017-01-02 16:36
移民署2日慶祝10歲生日，特別邀請新住民及其子女（新二代）艾友（左起）、陳雪兒、柯懿家、柯思潔、李逸中參加。（記者簡榮豐攝）
〔記者王冠仁／台北報導〕內政部移民署為慶祝成立10週年，今天在移民署禮堂舉辦慶祝活動。移民署找來越南籍新住民陳秋柳、卞柔勻及阮清快，製作10層3D立體水晶果凍大蛋糕，傳達「花團錦簇、圓滿富貴」的意涵，並邀請內政部長葉俊榮、移民署長何榮村等人一起切蛋糕慶祝。
移民署說，本次活動還找來5名「新二代」網路紅人陳雪兒、柯思潔、艾友、柯懿家及李逸中一起慶祝，並協助宣傳移民署106年度的2項新便民措施。
移民署自今年起，推動港澳居民搭乘郵輪來台者可以1次申辦2張網路簽證，1次2證，2次入出使用，希望能協助業者積極拓展港澳居民搭乘郵輪來台旅遊之市場。第2項是役男可於「役男短期出境線上申請作業系統」，申請短期出境，往後役男要出境不需要再到各地區的區公所臨櫃辦理。
移民署前身為入出境管理局，在96年1月2日改組，主要任務為國境安全管理、防制人口販運、兩岸犯罪共打合作及交流、入出國移民法法制工作、外來人口居、停留業務、移民照顧輔導等項目。
相關影音
移民署2日慶祝10歲生日，立委林麗蟬（左起）、內政部長葉俊榮、移民署長何榮村，一同切下由越配精心製作的10層3D立體水晶果凍大蛋糕，慶祝移民署成立十週年並和與會來賓合影。（記者簡榮豐攝）
移民署2日慶祝10歲生日，立委林麗蟬（右四）、內政部長葉俊榮（中）、移民署長何榮村（右三）一同切蛋糕慶祝移民署成立十週年，並品嚐攤位外配家鄉美食。（記者簡榮豐攝）
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 泛舟哥洗手回本業 法拉利姐人氣慘跌險收攤
- 烏魚鰾1680元 六合夜市海產攤被爆坑殺外地人
- 海洋悲歌！澎湖海豚遭漁民棄網纏殺
- 花蝴蝶跨年唱出糗喊提告 主辦方：蠻橫
- 《中日對照讀新聞》糸魚川市、大火後ふるさと納税急増－絲魚川市大火後 故鄉稅捐款暴增
- 兩岸新共識？ 先求台灣內部共識
- 瞭望之窗》川普亞太政策「重新開機」對兩岸關係的影響
- 籃球》姚明接國家隊主帥？ 中國網友不認同
- 自由共和國》蔡宏進／與吳豐山鄉親 論由二次土改解決三農問題
- 電視大胃王險鬧人命 正妹吃一半呼吸困難急送醫
- 中國看衰國民黨 國共論壇傳不保
- 52Hz返鄉特映 花媽率眾捧場
- 數位藝術中心將閉館 藝文團體：倒退10年
- 2017大聯盟必看球員 大谷翔平也上榜？
- 高碩泰：蔡總統美過境 必要規格待遇重要
- 國銀新南向豐收 去年估賺逾百億
- 大崗山健行 田寮人淨山做環保
- 德警：搜檢行動避免科隆新年性侵重演
- 世大運學校工程納考核 各校反彈
- 自由廣場》「冉冉」無誤三證據
- Rain大玩純黑誘惑 15日回歸送上《最美的禮物》
- 黨產議題》蔡籲協商代替對抗 洪批風涼話
- 《愛肝加油站》肝硬化者肝癌治療後 容易合併肝功能衰退
- 鏗鏘集》在警察與黑道之間
- 網球》張凱貞爆冷扳倒瑞士勁敵 深圳女網16強卡位
- 白家綺性感辣唱 網友誤當謝金燕
- 網球》齊布可娃奪WTA百大性感榜之首 詹家姊妹並列57
- 印度煤礦大面積塌陷 死亡人數上升至17人
- 日本醋夫嫉妒孩子... 23年拒與妻說話
- MLB》狂！老爹這樣打網球 嚇壞路人（影音）
- 洛杉磯著名地標遭惡搞 好萊塢變好萊草
- 〈職場心情筆記〉換位思考讓視角更完整
- 基隆市民亡故慰問金 改由戶政所受理
- 自由共和國》張誠／發展工業4.0 搶救青貧族
- 「比你們想的還幸福」 Rain寶島跨年夜隔空示愛金泰希
- 印尼客輪起火 23死17人失蹤
- 張志軍：今年台海局勢 複雜嚴峻
- 田中實加身份造假 同學：她可能走錯路了
- 周士淵兩頭空 4千大關…還差5分
- （影片）林俊傑跨年出包神carry 懊惱自評30分
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：移民署慶10週年 「新二代」辣妹帥哥網紅吸睛
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分