移民署慶10週年 「新二代」辣妹帥哥網紅吸睛

移民署2日慶祝10歲生日，特別邀請新住民及其子女（新二代）艾友（左起）、陳雪兒、柯懿家、柯思潔、李逸中參加。（記者簡榮豐攝）

2017-01-02 16:36

〔記者王冠仁／台北報導〕內政部移民署為慶祝成立10週年，今天在移民署禮堂舉辦慶祝活動。移民署找來越南籍新住民陳秋柳、卞柔勻及阮清快，製作10層3D立體水晶果凍大蛋糕，傳達「花團錦簇、圓滿富貴」的意涵，並邀請內政部長葉俊榮、移民署長何榮村等人一起切蛋糕慶祝。

移民署說，本次活動還找來5名「新二代」網路紅人陳雪兒、柯思潔、艾友、柯懿家及李逸中一起慶祝，並協助宣傳移民署106年度的2項新便民措施。

移民署自今年起，推動港澳居民搭乘郵輪來台者可以1次申辦2張網路簽證，1次2證，2次入出使用，希望能協助業者積極拓展港澳居民搭乘郵輪來台旅遊之市場。第2項是役男可於「役男短期出境線上申請作業系統」，申請短期出境，往後役男要出境不需要再到各地區的區公所臨櫃辦理。

移民署前身為入出境管理局，在96年1月2日改組，主要任務為國境安全管理、防制人口販運、兩岸犯罪共打合作及交流、入出國移民法法制工作、外來人口居、停留業務、移民照顧輔導等項目。

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移民署2日慶祝10歲生日，立委林麗蟬（左起）、內政部長葉俊榮、移民署長何榮村，一同切下由越配精心製作的10層3D立體水晶果凍大蛋糕，慶祝移民署成立十週年並和與會來賓合影。（記者簡榮豐攝）