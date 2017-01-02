| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
台灣康師傅公司 元旦決議解散 巴格達再遭汽車炸彈攻擊 至少39死57傷 高鐵桃園站7旬老翁落軌 列車延誤21分鐘 寶寶過敏干擾睡眠 影響發育
 首頁 > 社會

移民署慶10週年 「新二代」辣妹帥哥網紅吸睛

移民署2日慶祝10歲生日，特別邀請新住民及其子女（新二代）艾友（左起）、陳雪兒、柯懿家、柯思潔、李逸中參加。（記者簡榮豐攝）

2017-01-02  16:36

〔記者王冠仁／台北報導〕內政部移民署為慶祝成立10週年，今天在移民署禮堂舉辦慶祝活動。移民署找來越南籍新住民陳秋柳、卞柔勻及阮清快，製作10層3D立體水晶果凍大蛋糕，傳達「花團錦簇、圓滿富貴」的意涵，並邀請內政部長葉俊榮、移民署長何榮村等人一起切蛋糕慶祝。

移民署說，本次活動還找來5名「新二代」網路紅人陳雪兒、柯思潔、艾友、柯懿家及李逸中一起慶祝，並協助宣傳移民署106年度的2項新便民措施。

移民署自今年起，推動港澳居民搭乘郵輪來台者可以1次申辦2張網路簽證，1次2證，2次入出使用，希望能協助業者積極拓展港澳居民搭乘郵輪來台旅遊之市場。第2項是役男可於「役男短期出境線上申請作業系統」，申請短期出境，往後役男要出境不需要再到各地區的區公所臨櫃辦理。

移民署前身為入出境管理局，在96年1月2日改組，主要任務為國境安全管理、防制人口販運、兩岸犯罪共打合作及交流、入出國移民法法制工作、外來人口居、停留業務、移民照顧輔導等項目。

相關影音

移民署2日慶祝10歲生日，立委林麗蟬（左起）、內政部長葉俊榮、移民署長何榮村，一同切下由越配精心製作的10層3D立體水晶果凍大蛋糕，慶祝移民署成立十週年並和與會來賓合影。（記者簡榮豐攝）

移民署2日慶祝10歲生日，立委林麗蟬（右四）、內政部長葉俊榮（中）、移民署長何榮村（右三）一同切蛋糕慶祝移民署成立十週年，並品嚐攤位外配家鄉美食。（記者簡榮豐攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 新住民 移民署
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤冬菇烤麩
香噴噴✤麻油料理
3分鐘自製奶油
木頭砧板比較好？
轉寄

標題：移民署慶10週年 「新二代」辣妹帥哥網紅吸睛


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月2日‧星期一‧丙申年臘月初五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.