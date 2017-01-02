百本教科書一秒消失 警土法煉鋼追出7旬偷書賊

7旬吳翁以為教科書是補習班丟在騎樓上要丟掉的書本，所以才抱起書箱打算要變賣。（記者王捷翻攝）

2017-01-02 16:23

〔記者王捷／台南報導〕台南北區某間國小補習班去年傳出有百本教科書遭竊，補習班老師把教科書放在一個藍色塑膠箱裡，暫時放在補習班門口，不料一個回頭，中有百本教科書、重約30公斤的書箱竟消失，令補習班老師氣得向警方說，怎麼連書都想偷，但警員也私下質疑，這年頭怎麼有賊想偷書？但經過警方追查，果真有「偷書賊」，嫌犯是7旬吳翁。

78歲的吳翁，有竊盜前科，會「拿走」別人家門口的物品已經不是第一次，他被逮後向警方供稱，他去年12月31日時，經過補習班門口，發現有一箱書，他以為這是補習班不要的書本，所以才抱著一箱書放到機車上，準備等連假結束後載到資源回收廠變賣。

補習班老師報案後，警員羅文呈、楊慶章趕到現場並利用警政資訊系統查詢影像畫面，但畫面僅拍到吳翁身影，但車牌號碼並未完整。警方發現，與吳翁相同車款的作案車輛，經警政系統可疑車輛約有80多部，警員只好土法煉鋼，以車型、車色等資料逐一過濾比對，縮小可疑範圍，最後鎖定了吳翁身分。

昨日吳翁到案，並主動將藍色書箱子交還，訊後警方將吳翁依竊盜罪嫌將函送地檢署。