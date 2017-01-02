彌補20年思親情 法官判父女3個月見1次面
〔記者李立法／屏東報導〕從小失去父愛的「小茹」（化名），疑因長期受到霸凌，出現躁鬱及思覺失調等症狀，近年來必須抱著父親的照片才能入睡，母親不忍女兒因思念生父而病情加劇，於是對離婚20年不曾往來的前夫提告求償扶養費，圓了女兒與生父見面的心願，父女在法庭上相擁而泣，連法官也為之動容，判生父每3個月須和女兒見面一次，每月分攤4千元扶養費，可上訴。
「小茹」生母向法官表示，女兒剛上國小時，她就和前夫離婚，女兒在學校常受同儕嘲笑「沒有爸爸」，長期被言語霸凌及壓抑情緒的結果，使得女兒出現躁鬱及思覺失調等症狀，都快30歲了，卻因過度思念父親，每晚得抱著父親的照片才能入睡，看遍醫生，病情始終不見好轉，也無法工作。
小茹母親還說，她和前夫20年沒有往來，也不知前夫搬到哪，無法聯絡，她獨自扶養女兒，前夫從未給過扶養費，更遑論關心母女生活，令她心寒，但為了一圓女兒想和父親見面的心願，她只好對前夫提告，逼前夫出面，並求償20年積欠的扶養費100萬元，以及日後每月8千元扶養費。
屏東地院透過戶政系統在彰化找到小茹的生父，日前通知第一次開庭，父女在分別20年後首次見面，小茹一見到日夜思念的父親，激動地擁抱父親，父女當庭泣不成聲，連法官也忍不住鼻酸。
小茹生父向法官表示，他已另組家庭，有3個子女要扶養，他在鐵工廠上班，月薪3萬多元，生計負擔很重，但他對小茹有虧欠，願意在能力範圍內分攤前妻扶養女兒的開銷。
法官認為小茹最需要親情的彌補，判父女倆每3個月在高鐵左營站見面一次，為避免尷尬，並顧及雙方家屬感受，父女相聚時，小茹生母及生父現任妻小必須迴避，小茹生父同意履行，小茹喜出望外，前妻見前夫展現彌補誠意，主動撤銷100萬元求償金並降低每月扶養費請求，法官因而判小茹生父每月僅須支付4千元扶養費。
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