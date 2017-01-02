台中港碼頭工人昏倒駕駛艙 2度中風命危

2017-01-02 15:38

〔記者張軒哲／台中報導〕有高血壓或中風病史民眾，要留意保暖與溫差！今日凌晨，台中港58歲張姓碼頭工人在散裝貨輪操作高空吊臂卸貨時，昏迷倒坐在操作艙中，下方監工的領班發現，送醫發現是二度中風，在加護病房觀察，有生命危險。

台中市消防局指出，領班發現機具突然靜止，大聲呼喚，但張男卻沒回應，旋即爬上3層樓高的機具，驚見張男昏倒在駕駛座，立即向台中市消防局求救，港務消防分隊據報派員登船後，再至吊臂機具操作艙，因操作台空間狹小，不利搬運，昇起雲梯車接駁，順利運送至地面，送至梧棲童綜合醫院急救。

童綜合醫院指出，張男左腦大面積出血，約占左腦三分之一，算是「大中風」。院方向家屬解釋，張男即使開腦，成功機率不高，恐成植物人，家屬決定暫不開刀，先送至加護病房觀察。

院方指出，張男曾經小中風，研判未注意頭部保暖，又在深夜工作，血壓升高血管破裂，近期日夜溫差較大，有心血管病史民眾要注意保暖。