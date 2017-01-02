跌落鐵軌遭撞 老婦人搶救不治

2017-01-02 15:39

〔記者吳昇儒／新北報導〕台鐵自強號407列車從台東開往樹林，今日上午11時38分進入三貂嶺火車站時，一名70歲的陳姓婦人站在月台邊，離鐵軌過近，受到列車經過時產生的風壓影響，跌落鐵軌，與火車發生擦撞。列車司機雖緊急剎車，但婦人仍受到撞擊。

救護人員將患者救起時尚有意識，但送到醫院前，疑因失血過多，失去生命跡象，搶救30分鐘後無效，宣告死亡。

據了解，陳姓老婦人和家屬一起到三貂嶺遊玩，有些家人開車有些坐火車，一群人相約在火車站等，卻不慎發生意外。

新北市消防局瑞芳分隊獲報後立刻趕往現場，將人救出，瑞芳警分局猴硐派出所警員也派員前往協助戒護，等鐵路警察局人員到場處理。

台鐵表示，目前已將旅客接駁完畢，12點50分恢復通車，此次事故約影響9列次110分，旅客約3500人。