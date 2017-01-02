吳男叫小姐happy 翻臉傷人釀悲劇

2017-01-02 15:09

［記者楊政郡／台中報導］吳姓商人叫小姐到公司坐檯，約定每節3小時1500元，兩節結束後小姐追討服務費尾款1000元，吳男不想給，小姐隨口說了句「我改天再來拿要再付交通費喔」，吳男怒火中燒，從背後勒住小姐，再一個翻身把小姐推去撞貨車，造成第一腰椎骨折、下背及右臀挫傷、右腕挫傷，台中地院依傷害罪判4月徒刑，還要面臨損害賠償。

判決書指出，吳姓商人是某企業社負責人，104年11月12日與林女約定每節3小1500元坐檯費，第一節結束後又要接續，支付林女2000元及500元交通費，晚間10時結束後，向吳某追討尾款1000元，吳某不予理會，林女稱改天再來取款，但必須加付車馬費！

可能這句話觸怒吳男，林女轉身離開之際，單手自林女身後勒住頸部，又把林女翻身面對林女，以雙手抓住林女手腕，再往後推向辦公室門外，致林女重心不穩背部撞擊門外貨車後跌坐 ，導致林女第一腰椎骨折、下背及右臀挫傷、右腕挫傷及皮下瘀血等傷害。

林女離去後計程車司機將林女載至中國醫藥大學附設醫院急診，事後報警處理。

吳男事後辯稱林女自己摔的，但有林女及證人證述，傷害罪嫌明確，審酌被告遇事不思理性處理，造成林女傷勢不輕，犯後還飾詞否認，又未與告訴人達成和解並賠償損害，犯後態度難認良好，依傷害罪判4月徒刑。