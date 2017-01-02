三重縱火犯釀6死 湯景華求交保遭駁回

2017-01-02 15:05

〔記者錢利忠／台北報導〕不滿官司糾紛涉縱火燒死翁氏兄弟兩家6口的湯景華，去年到案後遭新北地院依殺人、公共危險罪羈押至今；不服裁定的他，自認不會逃亡，向高等法院提起抗告，高院考量他涉犯殺人重罪，犯案時頭戴安全帽、白色口罩，且落網後供詞反覆，認定仍有羈押必要而駁回。

此案起源於湯景華不滿先前控告翁男傷害，事後翁男獲判無罪，湯因此心生報復，涉嫌於去年3月23日凌晨，到翁男位在新北市三重區的住處縱火，燒死翁氏兄弟兩家6口，僅翁兄的兒子因在軍中服役而逃過一劫；此案經新北地檢署起訴後，現由新北地院審理中。

檢警調查，湯景華兩年多前在餐廳和老闆發生口角，當時在場的翁男仗義執言，被湯男告傷害；去年1月，翁男獲判無罪；湯男落網後承認，因不滿判決結果，從法院寄達的判決書上得知翁男戶籍住址，決定用汽油和報紙縱火報復，原本只想燒機車教訓對方，不料竟燒死6人。