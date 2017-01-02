廁所偷拍男性「褲內風光」 中國男桃機被捕

有偷拍男性「褲內風光」的樂姓中國籍男子，今天因偷拍時事跡敗露遭被害人當場發現，經機場保全圍堵攔阻，移送警方處理。（記者姚介修攝）

2017-01-02 14:52

〔記者姚介修／桃園機場報導〕桃園機場偷拍案例史上第一遭，中國籍男子有特殊癖好，竟然偷拍隔壁厠所大解男子的「褲內風光」，當場事跡敗露，被害人穿了褲子就衝出去追人，在機場保全人員的協助下將這名「色狼」在候機室前攔阻移送警方處理。

來台自由行25歲中國上海籍的樂姓男子，他原本是要搭乘今天上11點飛日本東京的班機，沒想到登機前偷拍癖癮發作，見到一名工作人員到厠所大解，就尾隨進入厠所，選擇工作人員旁邊的厠所，就在他拿出手機由隔板底下伸到隔壁馬桶間時，褲子已經脫下的工作人員發現有「手機入侵」尖叫，隨後就穿上褲子衝出厠所，同時也通報保全，順利在他要搭乘的班機的候機室前將他攔阻送警方處理。

樂姓男子一直求情，但被害人堅持提告，據瞭解，家在上海的中國籍旅客樂X奇，他應徵到一個日本的工作機會，所以他先到台灣自由行度假幾天，結束旅遊預計搭乘今天上午11點的班機前往日本的公司報到。

桃園機場有史以來發生的偷拍案例都是男子在機上或是餐廳偷拍女性的裙底風光被逮，沒想到今天是男偷拍男褲內風光，這幾乎是從來都沒有聽說的罕事，該男子應訊時也坦誠他確實有這種特殊癖好，警方在他的手機內還發現有不明男子尿斗小解的畫面，但都不是很清楚，警方在初步偵訊後移送刑警隊。