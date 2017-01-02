朝鄰居眼睛噴香茅油 婦人判拘役55天

2017-01-02 14:31

〔記者錢利忠／台北報導〕新北市杜姓男子與劉姓女鄰居因買屋事宜起嫌隙，去年9月，杜男下樓取信時，被住在1樓的劉女迎面噴灑香茅油，造成雙眼出現灼傷性結膜炎；劉女出庭時否認故意朝杜男眼睛噴灑，被檢方依重傷害未遂罪起訴；高等法院維持一審判決，認為香茅油不太可能使人失明，依傷害罪判劉女拘役55天，得易科罰金5萬5000元；仍可上訴。

去年9月23日下午4點多，杜男到住處1樓信箱取信時，突然感覺眼睛一陣灼熱刺痛，回頭看見正要開門走進屋內的劉女，手中拿著1瓶不明液體，他沖洗眼睛後，氣得找社區總幹事向劉女理論，劉女當時回說：「怎樣？不小心噴到不可以嗎？」

杜男提告指出，劉女曾想以低價向他購屋，但他不願意出售，雙方即出現嫌隙，他認為此次遭劉女迎面噴灑香茅油，是劉女有意報復；劉女出庭時否認犯行，指稱她為了驅蚊，才在家門口噴香茅油，沒看到杜男經過。

士林地檢署先前調查後認為，杜男所戴的眼鏡已阻擋大多數的香茅油，但他的眼睛仍出現灼傷性結膜炎，認定劉女是故意朝杜男眼睛噴灑，未採信劉女的說詞，依重傷害未遂罪將她起訴。士林地院則改依傷害罪論刑，判劉女拘役55天，得易科罰金5萬5000元。

高院認為，香茅油並非強酸、強鹼等化學藥劑，而是屬於天然、環保的驅蚊配方，使人失明的可能性不高，考量杜男的視力並未嚴重減損，認為劉女應無重傷害意圖，維持一審士林地院判決，依傷害罪判劉女拘役。