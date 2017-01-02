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上班好累！ 警民合逮逃逸外勞

2017-01-02  14:15

〔記者余衡／新北報導〕非法居留台灣達6年之久的40歲越南籍陳姓男子，昨天下午5點左右在新北市樹林區柑園大橋前遭警方攔查，員警查證陳男證件時他神色慌張、應答含糊不清，員警直覺有異呼叫警網支援時，陳男竟趁機拔腿狂奔，員警沿路在後追趕，路過民眾見狀主動加入協助，追逐約200公尺後順利逮捕陳男。

警方調查，陳男先前在桃園地區橡膠工廠上班，2010年時因不堪工作操勞，趁幹部不注意時逃離工廠，他自知非法居留，6年多來只要一看到警察就逃跑，昨天他遭警方攔查又想故技重施，幸警民合力圍捕才沒再讓他逃逸，全案訊後將陳男送往移民署新北市專勤隊等候遣返。

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  • 警民合力逮捕陳男（翻攝自臉書爆料公社）

    警民合力逮捕陳男（翻攝自臉書爆料公社）

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