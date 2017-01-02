修車費用談不攏 持衝鋒槍尋仇
2017-01-02 14:04
〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南市蔡姓男子因修車費與仁德區陳姓保養廠老闆喬不攏，雙方疑似在網路上放話，跨年夜當晚談判，並發生肢體衝突，蔡的友人遭砍傷，讓他更加不滿，再度糾眾尋仇，痛打陳姓老闆報復，還持MP5衝鋒槍對空鳴槍示威，警方全力搜捕，嫌犯今天持槍自首。
歸仁警方初步調查，蔡男之前將車子送往陳姓老闆的保養廠維修，為了費用問題鬧得不愉快，話題還在網路上延燒，陳邀蔡去年12月31日晚上談判，雙方爆發肢體衝突。
首波衝突約晚上8點，蔡的友人「阿霖」 毆打陳姓老闆，陳以摺疊刀反擊，刺傷阿霖，蔡趕緊帶去就醫，並召集10餘名友人，並持MP5衝鋒槍助陣，要一舉「討回來」。
10點許，蔡與友人再度前去找陳姓老闆，下車後，蔡隨即對空開了2槍示威，並喝令陳在現場的朋友不要介入，眾人再持棍棒痛毆陳，導致受傷送醫，得逞後，一哄而散。
歸仁警方當時執行跨年晚會現場的維安任務，獲報槍擊案後，立刻調派人員偵辦，元旦假期也沒休息，徹夜追查，嫌犯聽到風聲，知道難逃法網，今天攜槍自首。
槍枝鑑定後，確實為制式MP5，由於雙方互相傷害，警方正全力釐清案情，也針對槍枝來源，持續追查，並將對蔡男依違反槍砲彈藥刀械管制條例移送。
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