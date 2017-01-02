用塑膠袋套頭遮臉 天兵竊嫌判刑4月
2017-01-02 14:10
〔記者吳昇儒／基隆報導〕20歲男子黃聖元去年初因多次將飲料灌入洗衣店兌幣機的投幣孔，弄壞IC版，讓機器失靈吐出零錢，被法院判拘役60天，卻不思悔改。去年國慶日中午竟前又到基隆復興路上一家洗衣店，刻意套上塑膠袋遮掩面容，用相同手法得手3百元，被逮送辦。基隆地方法院再判他有期徒刑4月，得易科罰金12萬元。
檢警調查，案發當天時許，黃男就先到就曾到基隆市安樂區一家洗衣店灌飲料，但未成功破壞機器，未能得手；又跑到外一家洗衣店嘗試，得手300元。
受害的洗衣店老闆案發當晚，發現店內的兌幣機故障，裡面的零錢都不見了，趕緊調閱店內監視器，發現機器清楚拍下一名男子頭戴塑膠袋，挖了兩個眼洞，大搖大擺走進店內，右手拿著麥香奶茶，拉開塑膠袋吸了兩口後，再將剩餘的飲料倒進投幣孔內，破壞投幣機。機器被破壞後，一共掉出30個10元銅板，犯嫌伸手硬幣取走。另一家分店雖然沒有損失，但是投幣機一樣被破壞。
老闆看完影像，十分氣憤因為兩家店的投幣機都是被同一個犯嫌破壞，馬上報警，並提供店內影像供警方追查，警方調查，犯嫌的手法與先前抓過的黃男相仿，懷疑是同一人所為，立即前往黃男住處查訪，一到現場就發現黃男身上穿著與犯嫌衣服一模一樣。
黃男看見警方找上門，自知知道犯行曝光，直接向坦承：「又是我做的！」另也向員警表示，頭戴白色塑膠袋，是想要躲避店內監視器，走出店外之後，就將塑膠袋丟棄，沒想到還是被警方抓到。
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